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США прекращают дело против двух соратников Трампа в скандале с документами

США прекращают дело против двух соратников Трампа в скандале с документами

Киев  •  УНН

 • 5521 просмотра

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Прокуратура США закрыла уголовное преследование двух человек из окружения Дональда Трампа. Их подозревали в препятствовании расследованию относительно неправомерного обращения с секретными документами.

В США прокуратура прекратила уголовное преследование двух человек, которые считались близкими к президенту Дональду Трампу. Обоих подозревали в содействии препятствованию расследованию относительно неправомерного обращения Трампа с секретными документами. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Речь идет об Уолте Науту, который исполнял обязанности личного камердинера президента, и Карлосе Де Оливейру, управляющего недвижимостью.

Решение о закрытии дела еще должно быть подтверждено федеральным апелляционным судом. Если это произойдет, будет окончательно снято обвинение с Науты и Де Оливейры, которых вместе с Трампом обвиняли в незаконном хранении секретных материалов и попытках помешать возвращению документов правительству США.

Стоит отметить, что еще в прошлом году окружной судья Эйлин Кэннон отменила обвинения против Трампа и его окружения, обосновывая свое решение неправомерностью назначения специального прокурора Смита. Сейчас шаг прокуратуры, вероятно, закрепит это решение, хотя Министерство юстиции обжаловало его, заявив о несоответствии судебной практике.

Также стало известно, что в последние дни президентства Джо Байдена Министерство юстиции решило не публиковать часть отчета Смита по этому делу, поскольку это могло повлиять на правовые перспективы Науты и Де Оливейры. Теперь, когда расследование в отношении них прекращено, это может означать окончательное закрытие одного из самых резонансных разбирательств, связанных с президентом США.

Суд приостановил действие распоряжения Трампа о замораживании федеральных грантов29.01.25, 05:57 • 27194 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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