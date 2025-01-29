Суд приостановил действие распоряжения Трампа о замораживании федеральных грантов

Федеральный судья округа Колумбия временно заблокировала действие распоряжения Дональда Трампа, предусматривающего приостановление финансирования через федеральные гранты и кредиты, в частности для программ, связанных с концепциями разнообразия и инклюзивности. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Это решение стало ответом на иск от организаций, которые получают поддержку в рамках этих инициатив и считают, что прекращение финансирования противоречит законодательству.

Судья приняла решение о приостановлении указа как минимум до 3 февраля, когда состоится рассмотрение дела.

В Белом доме уверяют, что ограничение не повлияет на общее финансирование федеральных программ, в частности социальной помощи.

Программы DEI направлены на обеспечение большей представленности различных социальных групп в профессиональных и образовательных сферах. Администрация Трампа ранее неоднократно критиковала эти инициативы, заявляя о необходимости пересмотра их финансирования. Отмена подобных программ стала одним из ключевых предвыборных обещаний бывшего президента.

Белый дом приостанавливает федеральное финансирование и займы: последствия для ключевых программ