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Суд приостановил действие распоряжения Трампа о замораживании федеральных грантов

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 • 2973 просмотра

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Федеральный судья округа Колумбия временно приостановила действие распоряжения Трампа о прекращении финансирования DEI программ. Решение будет действовать как минимум до 3 февраля, когда состоится рассмотрение дела.

Федеральный судья округа Колумбия временно заблокировала действие распоряжения Дональда Трампа, предусматривающего приостановление финансирования через федеральные гранты и кредиты, в частности для программ, связанных с концепциями разнообразия и инклюзивности. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Это решение стало ответом на иск от организаций, которые получают поддержку в рамках этих инициатив и считают, что прекращение финансирования противоречит законодательству.

Судья приняла решение о приостановлении указа как минимум до 3 февраля, когда состоится рассмотрение дела.

В Белом доме уверяют, что ограничение не повлияет на общее финансирование федеральных программ, в частности социальной помощи.

Программы DEI направлены на обеспечение большей представленности различных социальных групп в профессиональных и образовательных сферах. Администрация Трампа ранее неоднократно критиковала эти инициативы, заявляя о необходимости пересмотра их финансирования. Отмена подобных программ стала одним из ключевых предвыборных обещаний бывшего президента.

Белый дом приостанавливает федеральное финансирование и займы: последствия для ключевых программ28.01.25, 17:27 • 20541 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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