Белый дом приостанавливает федеральное финансирование и займы: последствия для ключевых программ
Киев • УНН
Администрация Трампа временно остановила выделение федеральных грантов и займов до 10 февраля. Решение не коснется социальных выплат, но вызвало критику демократов и неправительственных организаций.
Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась приостановить выделение всех федеральных грантов и займов, начиная с вечера вторника, 28 января. Федеральные агентства должны до 10 февраля предоставить отчеты о программах, которые попали под ограничения. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Согласно служебной записке, подписанной исполняющим обязанности главы Административно-бюджетного управления, приостановление выплат связано с проверкой соответствия финансируемых программ приоритетам президента. В частности, речь идет об указах, подписанных на прошлой неделе, направленных на прекращение финансирования программ, связанных с обеспечением разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).
Цель и последствия решения
Исполняющий обязанности главы Административно-бюджетного управления Мэттью Уайт, отметил, что расходование федеральных средств на программы, которые не соответствуют политическим приоритетам президента, является нецелевым использованием налогов, что не улучшает жизнь граждан.
Приостановление касается иностранной помощи, финансирования неправительственных организаций и ряда других программ. Однако Белый дом заверил, что приостановление не затронет социальные выплаты, Medicare и другие виды помощи, которые предоставляются непосредственно гражданам.
В то же время остается непонятным, повлияет ли эта мера на программы здравоохранения для ветеранов и людей с низким доходом. В записке также указано, что в 2024 финансовом году федеральное правительство потратило около 10 триллионов долларов, из которых три триллиона долларов были направлены на гранты и займы. Однако Конгресс приводит другие данные, оценивая расходы в 6,75 триллиона долларов.
Реакция демократов и неправительственных организаций
Решение Белого дома вызвало резкую критику со стороны демократов и неправительственных организаций. Президент Национального совета некоммерческих организаций Дайан Йентел назвала указ «катастрофическим» и предупредила, что даже кратковременная приостановка может привести к остановке жизненно важных программ, включая исследования лечения детского рака и помощь жертвам домашнего насилия.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер отметил, что администрация не имеет права отменять расходы, утвержденные Конгрессом, и предупредил, что это решение нанесет ущерб миллионам американцев.
Позиция республиканцев
Сторонники президента считают, что эти меры соответствуют его предвыборным обещаниям. Представитель Палаты представителей Том Эммер заявил, что «Трамп избран, чтобы изменить устоявшийся порядок вещей. Именно это он и делает».
Напомним, США ввели 90-дневную паузу на внешнюю помощь и будут проводить аудит ее использования. Скандалы в НБУ и коррупционные дела могут повлиять на доверие международных партнеров и объемы будущей помощи.