Міжнародна допомога Україні: чи враховуються всі ризики

Міжнародна допомога Україні є критично важливою для підтримки економіки та забезпечення стабільності під час війни. Проте є багато факторів, які впливають на її надання, і про деякі з них часто забувають. Одним із ключових є імідж країни та її інституцій на міжнародній арені, який формують державні інституції, пише УНН.

90-денна пауза

Одним з головних партнерів України є Сполучені Штати Америки. Проте після обрання Дональда Трампа президентом США виникли певні виклики. Після вступу на посаду американський президент запровадив 90-денну паузу на зовнішню допомогу іншим країнам, включаючи Україну. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що військова допомога США не зупинена, попри обмеження на 90 днів гуманітарних програм.

Однак чи варто нагадувати, якою важливою є міжнародне фінансування гуманітарних програм в Україні, адже сюди входить більшість важливих під час війни напрямків – починаючи від реабілітації поранених військових, завершуючи допомогою в розбудові енергонезалежної інфраструктури.

Зважаючи на рішення нової влади США, американська сторона проводитиме ретельний аудит допомоги, звертаючи увагу на ефективність її використання та репутацію країни-одержувача.

На сьогодні призупинення гуманітарної допомоги для України і проведення аудиту, надання всіх видів допомоги, які отримували не тільки Україна, а й багато країн світу - ця дія з американської сторони говорить про те, що новообраний президент хоче провести перевірку багаторічних допомог, які США надавали багатьом країнам. Тобто він підходить до політики США, політики підтримки з точки зору бізнесмена. Будь-який, скажімо, управлінець, бізнесмен, який приходить на посаду, в принципі, він повинен починати з аудиту того, що було до нього... І тому така логіка бізнесмена, управлінця, вона, в принципі, є нормальною для світу бізнесу. Просто зараз це виглядає дещо неочікувано і дещо незвичне саме для політичної діяльності найбільшої країни в світі, країни номер один, - пояснив голова Комітету економістів України Андрій Новак у коментарі УНН.

Водночас експерт не виключає, що у американських партнерів може виникнути ряд запитань до боротьби української влади з корупційними порушеннями, якщо вони будуть виявлені під час аудиту.

Вже, як то кажуть, пізно якось виправляти ситуацію, якщо були зроблені якісь корупційні дії, то зараз вони вже будуть просто зафіксовані. І я думаю, що наслідками будуть в тому числі і кадрові претензії, кадрові вимоги до України з американської сторони, - зазначив Новак.

У разі, якщо аудитори США знайдуть проблеми з використанням фінансування на гуманітарні проблеми, очевидно почнеться масштабніша перевірка цільового використання міжнародної допомоги. А це своєю чергою може вплинути на більш значущі напрямки фінансування і забезпечення вже макроекономічної стабільності в Україні.

В НБУ вірять, що проблем не буде

У Національному банку України (НБУ) вважають, що міжнародна підтримка у 2025 році дозволить уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету. Завдяки стабільним надходженням уряд зміг профінансувати значний дефіцит у 2024 році, а НБУ наростив міжнародні резерви до рекордного рівня в 43,8 млрд доларів США.

Очікується, що у 2025 році Україна отримає 38,4 млрд дол. США зовнішнього фінансування. Ураховуючи заходи уряду з нарощування власних надходжень і залучення на внутрішньому борговому ринку, цих коштів має вистачити для повного покриття запланованого дефіциту бюджету на наступний рік без звернення до емісійних джерел, - заявив голова НБУ Андрій Пишний.

За словами Пишного, НБУ також розраховує компенсувати дефіцит валюти в приватному секторі та згладжувати можливі курсові коливання. Це, за його словами, забезпечить стабільність валютного ринку та підтримку економіки.

Однак у прогнозах НБУ ігнорується вплив внутрішньополітичних факторів на міжнародну підтримку та імідж країни. Зокрема, скандали навколо високопосадовців, як-от справа проти директора юридичного департаменту НБУ Олександра Зими, можуть впливати на довіру до України з боку міжнародних партнерів.

Міжнародні донори, включаючи США та Європейський Союз, ретельно відстежують ситуацію всередині країни. Корупційні скандали, перевищення влади чиновниками та сумнівні кадрові рішення викликають занепокоєння серед партнерів. За даними експертів, це може вплинути на обсяги та умови фінансування, яке надходитиме до України. Очевидно, що військову допомогу українцям зменшувати не будуть, але серйозно постраждати можуть гуманітарні ініціативи.

"Дбати про імідж завжди потрібно і країні, і компаніям, і людям, тому що від іміджу залежить ставлення, в даному випадку, до країни, а від цього ставлення залежить те, в яких об'ємах, в яких напрямках співпрацюють з такою країною або не співпрацюють.

Тому якщо, скажімо, характеристика країни, що це глибоко корупційна країна, це негативно не лише з точки зору моральної думки, психологічної думки, а це прямі наслідки і відсутність серйозних інвестицій в країну, і відсутності великих туристичних потоків в країну. Тобто це прямі негативні економічні наслідки, коли імідж є негативним", - зазначив Андрій Новак.

Варто також врахувати, що міжнародна допомога нерозривно пов’язана з ефективністю реформ. Економічна прозорість, боротьба з корупцією та належне використання коштів є ключовими умовами для продовження підтримки.

Розв’язання внутрішньополітичних конфліктів, боротьба з корупцією, недобросовісними чиновникамита ефективне управління є ключовими кроками, які допоможуть зберегти міжнародну підтримку та забезпечити економічну стійкість у 2025 році та надалі.

Ситуація у НБУ може стати важливим маркером для міжнародної спільноти. Якщо такі скандали, як кримінальне провадження проти головного юриста Нацбанку, залишаться без належного розгляду, це може підірвати довіру до всієї фінансової системи України.

Справа Зими

Проти Зими було відкрите кримінальне провадження через його лист до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У документі Зима, який є одночасно директором юридичного департаменту НБУ та головою Адміністративної ради ФГВФО, від імені Нацбанку рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкорд" проти НБУ. Ці позови стосувалися скасування штрафів на суму майже 63,5 мільйона гривень і були подані ще до рішення про ліквідацію банку.

Фонд гарантування вкладів дослухався до цієї рекомендації, що, за словами Олени Сосєдки, акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Таким чином Зима ймовірно поставив під сумнів незалежність дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що тепер має негативний вплив на взаємодію з міжнародними фінансовими інститутами. Адже не виключено що, наприклад, МВФ, через незадоволення ситуацією, почав активно вимагати від України розробки процедури і проведення відкритого конкурсу на посаду директора-розпорядника ФГВФО.

Наразі справа Зими передана з ДБР на розслідування Печерському управлінню поліції м. Києва. Правоохоронці повідомили УНН, що планують допитати головного юриста НБУ, а після вручення йому повідомлення про підозру слідчі ймовірно звертатимуться із клопотанням до суду щодо відсторонення Зими від виконання обовʼязків директора юридичного департаменту НБУ. Слідчі також визнали Олену та Юлію Сосєдок потерпілими у цьому кримінальному провадженні, чим підтвердили, що дії Зими нанесли шкоду.

Попри серйозність справи голова НБУ Андрій Пишний продовжує ігнорувати проблему, а Олександр Зима тим часом продовжує працювати на посаді й отримувати мільйонні доходи.

