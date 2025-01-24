США призупиняє іноземну допомогу на 90 днів: що відомо про нове рішення Держдепу

Держдепартамент США тимчасово призупинив майже усю іноземну допомогу. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

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Державний департамент США видав розпорядження про негайне припинення фінансування програм іноземної допомоги на 90 днів. Цей крок став продовженням наказу президента Дональда Трампа, який вимагав перегляду ефективності міжнародної підтримки у відповідності до його зовнішньополітичних цілей.

Нові правила передбачають призупинення як виділення нових коштів, так і виконання вже існуючих угод. Меморандум, схвалений держсекретарем Марко Рубіо, зобов’язує високопосадовців припинити діяльність усіх програм, окрім тих, які на законних підставах вимагають продовження до завершення перевірки.

Документ не уточнює, які країни або програми підпадають під винятки, окрім згадок про військову допомогу Ізраїлю та Єгипту. Решта напрямків залишається в стані невизначеності.

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