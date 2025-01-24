США приостанавливает иностранную помощь на 90 дней: что известно о новом решении Госдепа
Киев • УНН
Госдепартамент США издал распоряжение о временной приостановке финансирования программ иностранной помощи на 90 дней. Приостановка касается как новых средств, так и действующих соглашений, за исключением военной помощи Израилю и Египту.
Госдепартамент США временно приостановил почти всю иностранную помощь. Об этом сообщает Politico, передает УНН.
Детали
Государственный департамент США издал распоряжение о немедленном прекращении финансирования программ иностранной помощи на 90 дней. Этот шаг стал продолжением приказа президента Дональда Трампа, который требовал пересмотра эффективности международной поддержки в соответствии с его внешнеполитическими целями.
Новые правила предусматривают приостановление как выделения новых средств, так и выполнения уже существующих соглашений. Меморандум, одобренный госсекретарем Марко Рубио, обязывает чиновников прекратить деятельность всех программ, кроме тех, которые на законных основаниях требуют продолжения до завершения проверки.
Документ не уточняет, какие страны или программы подпадают под исключения, кроме упоминаний о военной помощи Израилю и Египту. Остальные направления остаются в состоянии неопределенности.
Не вся прошлогодняя выделенная военная помощь от США поступила Украине, еще в пути - Зеленский21.01.25, 16:24 • 30198 просмотров