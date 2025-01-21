Не вся прошлогодняя выделенная военная помощь от США поступила Украине, еще в пути - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины сообщил, что часть военной помощи США за 2024 год до сих пор в пути. На востоке Украины сложная ситуация из-за значительной концентрации российских войск.
На востоке сложная ситуация и там наибольшее количество российских войск. В Украине была большая проблема с задержкой поставки военной помощи от США и прошлогодняя помощь еще в пути. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает УНН.
На востоке у нас сложная ситуация и там больше всего войск и может наиболее подготовлены, но там большее количество российских войск. На востоке. Они давят, давят ежедневно. Там все очень не просто. На других направлениях россияне провалились
Президент напомнил, что у Украины была большая проблема с задержкой поставок военной помощи.
«Сначала это было голосование Конгресса, потом были долгие поставки и даже сейчас те поставки прошлого года, они еще в пути», - заявил Зеленский.
Дополнение
В сентябре 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью CNN, что многомесячные задержки в поставках американской военной помощи привели к критическим нехваткам боеприпасов и повлияли на моральный дух украинских военных.
Трамп подписал указ о временном приостановлении программ иностранной помощи США для проверки их соответствия политическим целям. Приостановка продлится 90 дней и касается помощи на сумму 68 млрд долларов в 204 странах.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что распоряжение о временном приостановлении всех программ иностранной помощи США, которое подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, не касается военной поддержки, предоставляемой Украине для противостояния российской агрессии.