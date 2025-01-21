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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не вся прошлогодняя выделенная военная помощь от США поступила Украине, еще в пути - Зеленский

Не вся прошлогодняя выделенная военная помощь от США поступила Украине, еще в пути - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 2266 просмотра

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Президент Украины сообщил, что часть военной помощи США за 2024 год до сих пор в пути. На востоке Украины сложная ситуация из-за значительной концентрации российских войск.

На востоке сложная ситуация и там наибольшее количество российских войск. В Украине была  большая проблема с задержкой поставки военной помощи от США и прошлогодняя помощь еще в пути. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает УНН.

На востоке у нас сложная ситуация и там больше всего войск и может наиболее подготовлены, но там большее количество российских войск. На востоке. Они давят, давят ежедневно. Там все очень не просто. На других направлениях россияне провалились

- сказал Зеленский.

Президент напомнил, что у Украины была большая проблема с задержкой поставок военной помощи.

«Сначала это было голосование Конгресса, потом были долгие поставки и даже сейчас те поставки прошлого года, они еще в пути», - заявил Зеленский.

Дополнение

В сентябре 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью CNN, что многомесячные задержки в поставках американской военной помощи привели к критическим нехваткам боеприпасов и повлияли на моральный дух украинских военных.

Трамп подписал указ о временном приостановлении программ иностранной помощи США для проверки их соответствия политическим целям. Приостановка продлится 90 дней и касается помощи на сумму 68 млрд долларов в 204 странах.

 Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что распоряжение о временном приостановлении всех программ иностранной помощи США, которое подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, не касается военной поддержки, предоставляемой Украине для противостояния российской агрессии.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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