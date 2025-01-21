Указ Трампа про призупинку допомоги США не стосується військової підтримки України - ЦПД РНБО

Розпорядження про тимчасове призупинення всіх програм іноземної допомоги США, яке підписав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, не стосується військової підтримки, що надається Україні для протистояння російській агресії. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

Деталі

"Підписаний президентом США Трампом указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні. Це все про інші речі", - пише Коваленко.

Нагадаємо

Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення програм іноземної допомоги США для перевірки їх відповідності політичним цілям. Призупинення триватиме 90 днів і стосується допомоги на суму 68 млрд доларів у 204 країнах.