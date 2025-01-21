Указ Трампа о приостановке помощи США не касается военной поддержки Украины - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Указ Трампа о приостановлении международной помощи США на 90 дней не касается военной поддержки Украины. Приостановление охватывает помощь на 68 млрд долларов в 204 странах.
Распоряжение о временном приостановлении всех программ иностранной помощи США, которое подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, не касается военной поддержки, предоставляемой Украине для противостояния российской агрессии. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.
Детали
"Подписанный президентом США Трампом указ о приостановлении международной помощи на 90 дней не касается военной помощи Украине. Это все о других вещах", - пишет Коваленко.
Напомним
Дональд Трамп подписал указ о временном приостановлении программ иностранной помощи США для проверки их соответствия политическим целям. Приостановление продлится 90 дней и касается помощи на сумму 68 млрд долларов в 204 странах.