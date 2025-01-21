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Не вся торік виділена військова допомога від США надійшла Україні, ще в дорозі – Зеленський

Не вся торік виділена військова допомога від США надійшла Україні, ще в дорозі – Зеленський

Київ • УНН

 • 31243 перегляди

Президент України повідомив, що частина військової допомоги США за 2024 рік досі в дорозі. На сході України складна ситуація через значну концентрацію російських військ.

На сході складна ситуація й там найбільша кількість російських військ. В України була  велика проблема із затримкою постачання військової допомоги від США й торішня допомога ще в дорозі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає УНН.

На сході в нас складна ситуація і там найбільше військ й може найбільш підготовлені, але там більша кількість російських військ. На сході. Вони тиснуть, тиснуть щоденно. Там все дуже не просто. На інших напрямках росіяни провалилися

- сказав Зеленський.

Президент нагадав, що в України була велика проблема із затримкою постачання військової допомоги.

"Спочатку це було голосування Конгресу, потім були довгі постачання й навіть зараз ті постачання минулого року, вони ще в дорозі", - заявив Зеленський.

Доповнення

У вересні 2024 року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв'ю CNN, що багатомісячні затримки в постачанні американської військової допомоги призвели до критичних нестач боєприпасів і вплинули на моральний дух українських військових.

Трамп підписав указ про тимчасове призупинення програм іноземної допомоги США для перевірки їх відповідності політичним цілям. Призупинення триватиме 90 днів і стосується допомоги на суму 68 млрд доларів у 204 країнах.

 Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що розпорядження про тимчасове призупинення всіх програм іноземної допомоги США, яке підписав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, не стосується військової підтримки, що надається Україні для протистояння російській агресії.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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