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Замість звільнення 700 тис. грн зарплати: головний юрист НБУ Зима продовжує працювати попри кримінальну справу

Замість звільнення 700 тис. грн зарплати: головний юрист НБУ Зима продовжує працювати попри кримінальну справу

Київ • УНН

 • 59307 перегляди

Головний юрист НБУ Зима продовжує працювати попри кримінальну справу.

Національний банку України продовжує виплачувати директору юридичного департаменту НБУ Олександру Зимі захмарні зарплати замість того, щоб звільнити його через кримінальне провадження, пише УНН.

У грудні 2024 року Олександр Зима подав чотири повідомлення про зміни у майновому стані. Два повідомлення стосувалися зарплати, яку він отримав у грудні, ще два – зарплати, отриманої у листопаді.

Зокрема, 16 грудня Олександр Зима повідомив, що отримав 244 406 гривень за основним місцем роботи у Національному банку України.

Через два дні, 19 лютого, він повідомив, що отримав ще 448 800 гривень зарплати в НБУ.

Таким чином у лише у грудні Зима отримав майже 700 000 грн зарплати.

Додамо

Відповідно до декларації за 2023 рік, Зима заробив за рік у Нацбанку майже 5,5 мільйона гривень. Окрім того, минулого року він отримав понад 1,8 мільйона гривень доходу у розмірі номінальної вартості погашених ОВДП.

Зима вказав у декларації, що зберігав готівкою 170 тисяч доларів. На його банківських рахунках минулого року сумарно було майже 450 тисяч гривень та понад 23 тисячі фунтів стерлінгів. Головний юрист НБУ також має чотири зливки банківського золота.

Цікаво, що Олександр Зима в декларації не вказав жодного доходу дружини Катерини Зими. Відповідно до його декларації, на її банківському рахунку зберігається лише 2 452 гривень. Водночас, відповідно до даних декларації, Катерина Зима внесла майже 1,9 мільйона гривень авансового платежу за договором із ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БУДКЕПІТАЛ".

Нагадаємо

Проти Зими було відкрите кримінальне провадження через його лист до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У документі Зима, який є одночасно директором юридичного департаменту НБУ та головою Адміністративної ради ФГВФО, від імені Нацбанку рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкорд" проти НБУ. Ці позови стосувалися скасування штрафів на суму майже 63,5 мільйона гривень і були подані ще до рішення про ліквідацію банку.

Фонд гарантування вкладів дослухався до цієї рекомендації, що, за словами Олени Сосєдки, позбавило акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Таким чином Зима ймовірно поставив під сумнів незалежність дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що тепер має негативний вплив на взаємодію з міжнародними фінансовими інститутами. Адже не виключено що, наприклад, МВФ, через незадоволення ситуацією, почав активно вимагати від України розробки процедури і проведення відкритого конкурсу на посаду директора-розпорядника ФГВФО.

Наразі справа Зими передана з ДБР на розслідування Печерському управлінню поліції м. Києва. Правоохоронці повідомили УНН, що планують допитати головного юриста НБУ, а після вручення йому повідомлення про підозру слідчі ймовірно звертатимуться із клопотанням до суду щодо відсторонення Зими від виконання обовʼязків директора юридичного департаменту НБУ. Слідчі також визнали Олену та Юлію Сосєдок потерпілими у цьому кримінальному провадженні, чим підтвердили, що дії Зими нанесли шкоду.

Попри серйозність звинувачень Олександр Зима продовжує працювати в Нацбанку і отримувати захмарну зарплату. Виникає запитання, чи виправданні такі великі зарплати чиновників Нацбанку під час війни, особливо якщо врахувати, що посадовець фігурує у справі про зловживання владою?

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
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