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Вместо увольнения 700 тыс. грн зарплаты: главный юрист НБУ Зима продолжает работать, несмотря на уголовное дело

Вместо увольнения 700 тыс. грн зарплаты: главный юрист НБУ Зима продолжает работать, несмотря на уголовное дело

Киев  •  УНН

 • 1575 просмотра

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Главный юрист НБУ Зима продолжает работать, несмотря на уголовное дело.

Национальный банк Украины продолжает выплачивать директору юридического департамента НБУ Александру Зиме заоблачные зарплаты вместо того, чтобы уволить его из-за уголовного производства, пишет УНН.

В декабре 2024 года Александр Зима подал четыре сообщения об изменениях в имущественном состоянии. Два сообщения касались зарплаты, которую он получил в декабре, еще два - зарплаты, полученной в ноябре.

В частности, 16 декабря Александр Зима сообщил, что получил 244 406 гривен по основному месту работы в Национальном банке Украины.

Через два дня, 19 февраля, он сообщил, что получил еще 448 800 гривен зарплаты в НБУ.

Таким образом в только в декабре Зима получил почти 700 000 грн зарплаты.

Добавим

Согласно декларации за 2023 год, Зима заработал за год в Нацбанке почти 5,5 миллиона гривен. Кроме того, в прошлом году он получил более 1,8 миллиона гривен дохода в размере номинальной стоимости погашенных ОВГЗ.

Зима указал в декларации, что хранил наличными 170 тысяч долларов. На его банковских счетах в прошлом году суммарно было почти 450 тысяч гривен и более 23 тысяч фунтов стерлингов. Главный юрист НБУ также имеет четыре слитка банковского золота.

Интересно, что Александр Зима в декларации не указал ни одного дохода жены Екатерины Зимы. Согласно его декларации, на ее банковском счете хранится лишь 2 452 гривен. В то же время, согласно данным декларации, Екатерина Зима внесла почти 1,9 миллиона гривен авансового платежа по договору с ООО "КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ "БУДКЕПИТАЛ".

Напомним

Против Зимы было открыто уголовное производство из-за его письма в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В документе Зима, который является одновременно директором юридического департамента НБУ и главой Административного совета ФГВФЛ, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ. Эти иски касались отмены штрафов на сумму почти 63,5 миллиона гривен и были поданы еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации, что, по словам Елены Соседки, лишило акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Таким образом Зима вероятно поставил под сомнение независимость дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Сейчас дело Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют допросить главного юриста НБУ, а после вручения ему уведомления о подозрении следователи вероятно будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении Зимы от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ. Следователи также признали Елену и Юлию Соседок потерпевшими в этом уголовном производстве, чем подтвердили, что действия Зимы нанесли ущерб.

Несмотря на серьезность обвинений, Александр Зима продолжает работать в Нацбанке и получать заоблачную зарплату. Возникает вопрос, оправданы ли такие большие зарплаты чиновников Нацбанка во время войны, особенно если учесть, что чиновник фигурирует в деле о злоупотреблении властью?

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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