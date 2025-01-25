Військова допомога Україні не зупинена - Зеленський про зупинку США зовнішньої підтримки на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на зупинення новою адміністрацією США зовнішньої допомоги іншим країнам на 90 днів, вказавши, що військова допомога Україні "не зупинена". Про це Глава держави сказав на пресконференції з молдовською колегою Маєю Санду у суботу, пише УНН.

Що стосується обмеження допомоги... Дивіться, я сьогодні ще не готовий про це говорити. Я знаю, що є якесь обмеження, треба детально дивитися, обмеження на 90 днів на сьогодні гуманітарних програм. Знаю, є велика кількість інституцій у всьому світі, які підтримувались раніше урядом США. Я не знаю це... Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна. І те, чим займаюся я. Я сфокусований на військовій допомозі, вона не зупинена, слава Богу - сказав Зеленський на пресконференції, фрагмент з якої оприлюднив телеканал «Ми Україна».

Доповнення

Напередодні повідомлялося, що Держдеп США зупинив виконання грантів із закордонної допомоги. Стверджували, що це стосується усіх країн, окрім Ізраїлю та Єгипту. Натомість "Голосу Америки" в Пентагоні повідомили, що указ Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не впливає на програми збройної допомоги Україні.