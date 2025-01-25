Военная помощь Украине не остановлена - Зеленский об остановке США внешней поддержки на 90 дней
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что военная помощь США не остановлена, несмотря на ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Пентагон подтвердил, что указ о паузе не влияет на вооруженную помощь Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на остановку новой администрацией США внешней помощи другим странам на 90 дней, указав, что военная помощь Украине «не остановлена». Об этом Глава государства сказал на пресс-конференции с молдавской коллегой Майей Санду в субботу, пишет УНН.
Что касается ограничения помощи... Смотрите, я сегодня еще не готов об этом говорить. Я знаю, что есть какое-то ограничение, надо детально смотреть, ограничение на 90 дней на сегодня гуманитарных программ. Знаю, есть большое количество институтов во всем мире, которые поддерживались ранее правительством США. Я не знаю это... Я могу сказать только то, что может недополучить Украина. И то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена, слава Богу
Дополнение
Накануне сообщалось, что Госдеп США остановил выполнение грантов по зарубежной помощи. Утверждали, что это касается всех стран, кроме Израиля и Египта. Зато «Голосу Америки» в Пентагоне сообщили, что указ Трампа о 90-дневной паузе в предоставлении международной поддержки не влияет на программы вооруженной помощи Украине.