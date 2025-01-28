Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине является критически важной для поддержания экономики и обеспечения стабильности во время войны. Однако есть много факторов, которые влияют на ее предоставление, и о некоторых из них часто забывают. Одним из ключевых является имидж страны и ее институтов на международной арене, который формируют государственные институты, пишет УНН.

90-дневная пауза

Одним из главных партнеров Украины являются Соединенные Штаты Америки. Однако после избрания Дональда Трампа президентом США возникли определенные вызовы. После вступления в должность американский президент ввел 90-дневную паузу на внешнюю помощь другим странам, включая Украину. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что военная помощь США не остановлена, несмотря на ограничение на 90 дней гуманитарных программ.

Однако стоит ли напоминать, каким важным является международное финансирование гуманитарных программ в Украине, ведь сюда входит большинство важных во время войны направлений - начиная от реабилитации раненых военных, заканчивая помощью в развитии энергонезависимой инфраструктуры.

Учитывая решение новой власти США, американская сторона будет проводить тщательный аудит помощи, обращая внимание на эффективность ее использования и репутацию страны-получателя.

На сегодня приостановление гуманитарной помощи для Украины и проведение аудита, предоставления всех видов помощи, которые получали не только Украина, но и многие страны мира - это действие с американской стороны говорит о том, что новоизбранный президент хочет провести проверку многолетних пособий, которые США предоставляли многим странам. То есть он подходит к политике США, политике поддержки с точки зрения бизнесмена. Любой, скажем, управленец, бизнесмен, который приходит на должность, в принципе, он должен начинать с аудита того, что было до него... И поэтому такая логика бизнесмена, управленца, она, в принципе, является нормальной для мира бизнеса. Просто сейчас это выглядит несколько неожиданно и несколько необычно именно для политической деятельности крупнейшей страны в мире, страны номер один, - пояснил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии УНН.

В то же время эксперт не исключает, что у американских партнеров может возникнуть ряд вопросов к борьбе украинской власти с коррупционными нарушениями, если они будут выявлены во время аудита.

Уже, как говорится, поздно как-то исправлять ситуацию, если были сделаны какие-то коррупционные действия, то сейчас они уже будут просто зафиксированы. И я думаю, что последствиями будут в том числе и кадровые претензии, кадровые требования к Украине с американской стороны, - отметил Новак.

В случае, если аудиторы США найдут проблемы с использованием финансирования на гуманитарные проблемы, очевидно начнется более масштабная проверка целевого использования международной помощи. А это в свою очередь может повлиять на более значимые направления финансирования и обеспечение уже макроэкономической стабильности в Украине.

В НБУ верят, что проблем не будет

В Национальном банке Украины (НБУ) считают, что международная поддержка в 2025 году позволит избежать эмиссионного финансирования дефицита бюджета. Благодаря стабильным поступлениям правительство смогло профинансировать значительный дефицит в 2024 году, а НБУ нарастил международные резервы до рекордного уровня в 43,8 млрд долларов США.

Ожидается, что в 2025 году Украина получит 38,4 млрд долл. США внешнего финансирования. Учитывая меры правительства по наращиванию собственных поступлений и привлечению на внутреннем долговом рынке, этих средств должно хватить для полного покрытия запланированного дефицита бюджета на следующий год без обращения к эмиссионным источникам, - заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По словам Пышного, НБУ также рассчитывает компенсировать дефицит валюты в частном секторе и сглаживать возможные курсовые колебания. Это, по его словам, обеспечит стабильность валютного рынка и поддержку экономики.

Однако в прогнозах НБУ игнорируется влияние внутриполитических факторов на международную поддержку и имидж страны. В частности, скандалы вокруг высокопоставленных чиновников, например дело против директора юридического департамента НБУ Александра Зимы, могут влиять на доверие к Украине со стороны международных партнеров.

Международные доноры, включая США и Европейский Союз, тщательно отслеживают ситуацию внутри страны. Коррупционные скандалы, превышение власти чиновниками и сомнительные кадровые решения вызывают беспокойство среди партнеров. По данным экспертов, это может повлиять на объемы и условия финансирования, которое будет поступать в Украину. Очевидно, что военную помощь украинцам уменьшать не будут, но серьезно пострадать могут гуманитарные инициативы.

«Заботиться об имидже всегда нужно и стране, и компаниям, и людям, потому что от имиджа зависит отношение, в данном случае, к стране, а от этого отношения зависит то, в каких объемах, в каких направлениях сотрудничают с такой страной или не сотрудничают.

Поэтому если, скажем, характеристика страны, что это глубоко коррупционная страна, это негативно не только с точки зрения морального мнения, психологического мнения, а это прямые последствия и отсутствие серьезных инвестиций в страну, и отсутствия больших туристических потоков в страну. То есть это прямые негативные экономические последствия, когда имидж является негативным», - отметил Андрей Новак.

Стоит также учесть, что международная помощь неразрывно связана с эффективностью реформ. Экономическая прозрачность, борьба с коррупцией и надлежащее использование средств являются ключевыми условиями для продолжения поддержки.

Решение внутриполитических конфликтов, борьба с коррупцией, недобросовестными чиновниками и эффективное управление являются ключевыми шагами, которые помогут сохранить международную поддержку и обеспечить экономическую устойчивость в 2025 году и в дальнейшем.

Ситуация в НБУ может стать важным маркером для международного сообщества. Если такие скандалы, как уголовное производство против главного юриста Нацбанка, останутся без должного рассмотрения, это может подорвать доверие ко всей финансовой системе Украины.

Дело Зимы

Против Зимы было открыто уголовное производство из-за его письма в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В документе Зима, который является одновременно директором юридического департамента НБУ и председателем Административного совета ФГВФЛ, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком «Конкорд» против НБУ. Эти иски касались отмены штрафов на сумму почти 63,5 миллиона гривен и были поданы еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации, что, по словам Елены Соседки, акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Таким образом Зима вероятно поставил под сомнение независимость дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Сейчас дело Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют допросить главного юриста НБУ, а после вручения ему уведомления о подозрении следователи вероятно будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении Зимы от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ. Следователи также признали Елену и Юлию Соседок потерпевшими в этом уголовном производстве, чем подтвердили, что действия Зимы нанесли ущерб.

Несмотря на серьезность дела глава НБУ Андрей Пышный продолжает игнорировать проблему, а Александр Зима тем временем продолжает работать на должности и получать миллионные доходы.

