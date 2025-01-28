Білий дім призупиняє федеральне фінансування та позики: наслідки для ключових програм

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпорядилася призупинити виділення всіх федеральних грантів і позик, починаючи з вечора вівторка, 28 січня. Федеральні агентства мають до 10 лютого надати звіти про програми, які потрапили під обмеження. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Згідно зі службовою запискою, підписаною виконувачем обов’язків глави Адміністративно-бюджетного управління, призупинення виплат пов’язане з перевіркою відповідності фінансованих програм пріоритетам президента. Зокрема, йдеться про укази, підписані минулого тижня, спрямовані на припинення фінансування програм, пов’язаних із забезпеченням різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI).

Мета і наслідки рішення

Виконувач обов’язків голови Адміністративно-бюджетного управління Меттью Вайт, наголосив, що витрачання федеральних коштів на програми, які не відповідають політичним пріоритетам президента, є нецільовим використанням податків, що не покращує життя громадян.

Призупинення стосується іноземної допомоги, фінансування неурядових організацій та низки інших програм. Однак Білий дім запевнив, що призупинення не зачепить соціальні виплати, Medicare та інші види допомоги, які надаються безпосередньо громадянам.

Водночас залишається незрозумілим, чи вплине цей захід на програми охорони здоров’я для ветеранів та людей з низьким доходом. У записці також зазначено, що у 2024 фінансовому році федеральний уряд витратив близько 10 трильйонів доларів, з яких три трильйони доларів були спрямовані на гранти та позики. Проте Конгрес наводить інші дані, оцінюючи витрати у 6,75 трильйона доларів.

Реакція демократів та неурядових організацій

Рішення Білого дому викликало різку критику з боку демократів і неурядових організацій. Президентка Національної ради некомерційних організацій Дайан Йентел назвала указ "катастрофічним" і попередила, що навіть короткочасне призупинення може призвести до зупинки життєво важливих програм, включно з дослідженнями лікування дитячого раку та допомогою жертвам домашнього насильства.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер зазначив, що адміністрація не має права скасовувати витрати, затверджені Конгресом, і попередив, що це рішення завдасть шкоди мільйонам американців.

Позиція республіканців

Прихильники президента вважають, що ці заходи відповідають його передвиборчим обіцянкам. Представник Палати представників Том Еммер заявив, що "Трампа обрано, щоб змінити усталений порядок речей. Саме це він і робить".

Нагадаємо, США запровадили 90-денну паузу на зовнішню допомогу та проводитимуть аудит її використання. Скандали в НБУ та корупційні справи можуть вплинути на довіру міжнародних партнерів та обсяги майбутньої допомоги.