Суд призупинив дію розпорядження Трампа щодо заморожування федеральних грантів

Федеральний суддя округу Колумбія тимчасово заблокувала дію розпорядження Дональда Трампа, що передбачає призупинення фінансування через федеральні гранти та кредити, зокрема для програм, пов'язаних із концепціями різноманітності та інклюзивності. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

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Це рішення стало відповіддю на позов від організацій, які отримують підтримку в межах цих ініціатив і вважають, що припинення фінансування суперечить законодавству.

Суддя ухвалила рішення про призупинення указу щонайменше до 3 лютого, коли відбудеться розгляд справи.

У Білому домі запевняють, що обмеження не вплине на загальне фінансування федеральних програм, зокрема соціальної допомоги.

Програми DEI спрямовані на забезпечення більшої представленості різних соціальних груп у професійних і освітніх сферах. Адміністрація Трампа раніше неодноразово критикувала ці ініціативи, заявляючи про необхідність перегляду їх фінансування. Скасування подібних програм стало однією з ключових передвиборчих обіцянок колишнього президента.

Білий дім призупиняє федеральне фінансування та позики: наслідки для ключових програм