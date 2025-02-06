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ФБР вернет Трампу секретные документы, изъятые во время обыска в 2022 году

ФБР вернет Трампу секретные документы, изъятые во время обыска в 2022 году

Киев  •  УНН

 • 4921 просмотра

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Министерство юстиции США работает над возвращением Трампу секретных и несекретных материалов, изъятых во время обыска в 2022 году. Среди вещей - рубашки для гольфа, открытки и фотографии Селин Дион.

Министерство юстиции работает над возвращением вещей президента США Дональда Трампа, которые были изъяты во время обыска в его резиденции в Мар-а-Лаго в августе 2022 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

По информации источников CNN, глава государства получит обратно секретные и несекретные материалы, а также личные вещи.

В CNN отметили, что хотя ранее Трампа обвиняли в незаконном хранении конфиденциальных материалов после первого срока президентства, его возвращение в Белый дом означает, что он снова имеет широкие полномочия по контролю над секретными материалами правительства США.

Поскольку уголовное дело Трампа уже закрыто, министерство юстиции работает над возвращением вещей, собранных в ходе расследования. Прокуроры и агенты ФБР, которые вели расследование, получили инструкции от минюста о том, что изъятые предметы будут возвращены

- говорится в заметке.

Среди личных вещей, которые ФБР изъяло и теперь вернет Трампу: рубашки для гольфа, поздравительные открытки и фотографии Селин Дион, находившиеся на территории дома.

Что предшествовало 

В августе 2022 года в имении Трампа во Флориде был проведен обыск. Согласно судебным протоколам, около 100 изъятых секретных документов были смешаны с другими изъятыми предметами, такими как одежда, подарки, несекретные документы и вырезки из газет.

Напомним

Прокуратура США закрыла уголовное преследование двух человек из окружения Дональда Трампа. Их подозревали в препятствовании расследованию относительно неправомерного обращения с секретными документами.

Минюст США уволил юристов, которые расследовали дела против Трампа28.01.25, 02:09 • 30149 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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