ФБР вернет Трампу секретные документы, изъятые во время обыска в 2022 году

Министерство юстиции работает над возвращением вещей президента США Дональда Трампа, которые были изъяты во время обыска в его резиденции в Мар-а-Лаго в августе 2022 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

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По информации источников CNN, глава государства получит обратно секретные и несекретные материалы, а также личные вещи.

В CNN отметили, что хотя ранее Трампа обвиняли в незаконном хранении конфиденциальных материалов после первого срока президентства, его возвращение в Белый дом означает, что он снова имеет широкие полномочия по контролю над секретными материалами правительства США.

Поскольку уголовное дело Трампа уже закрыто, министерство юстиции работает над возвращением вещей, собранных в ходе расследования. Прокуроры и агенты ФБР, которые вели расследование, получили инструкции от минюста о том, что изъятые предметы будут возвращены