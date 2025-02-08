"Йому не можна довіряти": Трамп анулював доступ Байдена до секретної інформації

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анулював допуск до секретних даних своєму попереднику Джо Байдену, посилаючись на його "погану пам'ять". Про це інформує УНН з посиланням на CNN та акаунт Президента США у соцмережі Truth Social.

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Зазначається, що Трамп позбавив Байдена доступу до секретної інформації та припинив його щоденні брифінги з питань розвідки. За словами президента, його попередник створив прецедент у 2021 році, обмеживши доступ Трампа до деталей національної безпеки. Трамп заявив, що вважає це несправедливою дією.

CNN повідомляє, що на завершення Трамп заявив, що пріоритетом для нього буде захист національної безпеки, і додав: "Джо, ти звільнений".

Немає жодної необхідності в тому, щоб Джо Байден продовжував отримувати доступ до секретної інформації. Тому ми негайно анулюємо допуск до державної таємниці Джо Байдена і припиняємо його щоденні брифінги з питань розвідки - йдеться у дописі Трампа у соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому, посилаючись на звіт спецпрокурора Роберта Хура додав, що Байден страждає на "погану пам'ять" і навіть у "найкращі роки йому не можна довіряти секретну інформацію".

Нагадаємо

Три федеральні профспілки подали позов проти адміністрації Трампа через надання DOGE доступу до конфіденційних даних Мінфіну. Там стверджується, міністр фінансів Скотт Бессент дозволив команді Маска доступ до урядових платіжних систем без належних процедур.

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