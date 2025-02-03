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Адміністрація Байдена сповільнювала постачання зброї Україні у 2024 році - Reuters

Адміністрація Байдена сповільнювала постачання зброї Україні у 2024 році - Reuters

Київ • УНН

 • 33926 перегляди

ЗМІ виявили внутрішні розбіжності в адміністрації Байдена щодо постачання зброї Україні. До листопада було доставлено лише половину обіцяної військової допомоги США на 2024 рік.

В останній рік президентства Джо Байдена важливі постачання озброєння для України затримувалися на декілька місяців не тільки через обговорення у Конгресі, але і через внутрішні розбіжності, побоювання можливої ескалації з Росією та роздуми про те, чи достатньо запасів зброї у самої американської армії. Про це пише Reuters із посиланням на результати журналістського розслідування, передає УНН.

Також була виявлена хаотична система відстеження постачань, у якій по-різному визначався момент, коли постачання зброї вважалося завершеним.

Найдовші затримки з озброєнням спостерігалися протягом місяців, коли Конгрес розглядав законопроєкт про додаткову військову допомогу Україні на суму 60 млрд дол.

З урахуванням постачань за квітень 2024 року адміністрація Байдена до вересня того ж року виділяла по 558 млн дол щомісяця.

"Середня вартість постачань значно зросла до безпрецедентного з середини 2023 року рівня після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах", - пише видання.

До листопада було доставлено лише близько половини від загальної доларової суми, яку США обіцяли в 2024 році з власних запасів, і лише близько 30% обіцяних бронемашин прибули на початку грудня, згідно з даними двох представників Конгресу, американського посадовця та законодавця, знайомих з цією інформацією.

Україна отримала від США допомоги на понад 75 млрд дол, а не 177 млрд дол. – Зеленський02.02.25, 19:05 • 53281 перегляд

Як пише Reuters, за останні 12 місяців терміну Байдена Україна втратила майже всі землі, які повернула під час значною мірою безрезультатного контрнаступу 2023 року. У міру наближення кінця 2024 року російські війська щодня захоплювали в середньому близько 20 кв км, залишаючи за собою майже еквівалент площі Мангеттена кожні три дні, згідно з даними, зібраними "Інститутом вивчення війни".

Деякі аналітики заявили, що немає чіткого зв'язку між затримками в допомозі США і територіальними втратами України, пославшись на нездатність Києва розв'язувати інші проблеми - з особовим складом, моральним духом і тим, як Україна використовує наявну зброю.

Українські чиновники в приватних бесідах говорили представникам Вашингтона, що не чекають великих наступів у 2024 році, зазначив високопоставлений американський чиновник.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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