Администрация Байдена замедляла поставки оружия Украине в 2024 году - Reuters

В последний год президентства Джо Байдена важные поставки вооружения для Украины задерживались на несколько месяцев не только из-за обсуждения в Конгрессе, но и из-за внутренних разногласий, опасений возможной эскалации с россией и размышлений о том, достаточно ли запасов оружия у самой американской армии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на результаты журналистского расследования, передает УНН.

Также была обнаружена хаотичная система отслеживания поставок, в которой по-разному определялся момент, когда поставка оружия считалась завершенной.

Самые длинные задержки с вооружением наблюдались в течение месяцев, когда Конгресс рассматривал законопроект о дополнительной военной помощи Украине на сумму 60 млрд долл.

С учетом поставок за апрель 2024 года администрация Байдена до сентября того же года выделяла по 558 млн долл ежемесячно.

"Средняя стоимость поставок значительно выросла до беспрецедентного с середины 2023 года уровня после победы Дональда Трампа на президентских выборах", - пишет издание.

К ноябрю было доставлено лишь около половины от общей долларовой суммы, которую США обещали в 2024 году из собственных запасов, и лишь около 30% обещанных бронемашин прибыли в начале декабря, согласно данным двух представителей Конгресса, американского чиновника и законодателя, знакомых с этой информацией.

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Как пишет Reuters, за последние 12 месяцев срока Байдена Украина потеряла почти все земли, которые вернула во время в значительной степени безрезультатного контрнаступления 2023 года. По мере приближения конца 2024 года российские войска ежедневно захватывали в среднем около 20 кв км, оставляя за собой почти эквивалент площади Манхэттена каждые три дня, согласно данным, собранным "Институтом изучения войны".

Некоторые аналитики заявили, что нет четкой связи между задержками в помощи США и территориальными потерями Украины, сославшись на неспособность Киева решать другие проблемы - с личным составом, моральным духом и тем, как Украина использует имеющееся оружие.

Украинские чиновники в частных беседах говорили представителям Вашингтона, что не ждут больших наступлений в 2024 году, отметил высокопоставленный американский чиновник.