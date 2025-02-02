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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получила от США помощи на более 75 млрд долл, а не 177 млрд долл. - Зеленский

Украина получила от США помощи на более 75 млрд долл, а не 177 млрд долл. - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 5176 просмотра

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Президент Украины заявил, что реальная сумма помощи от США составляет более $75 млрд, а не $177 млрд или $200 млрд. Большинство этой помощи поступило в виде оружия, а не денег.

Украина получила от США оружия на сумму более 75 млрд долл, а не на 177 млрд долл. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The Associated Press, передает УНН.

Я слышал, что Америка дала Украине 177 млрд долл. Я как Президент воюющей страны говорю: мы получили более 75 (млрд долл. в виде помощи США - ред.) То есть 100 млрд из этих 177 млрд долл. (помощи от США - ред.), или даже из 200, как говорили некоторые, мы никогда не получали. Это важно, потому что мы говорим о конкретных вещах, ведь мы получили это не деньгами, а оружием. Мы оружия получили более чем на 70 миллиардов

- заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что заявления о том, что Украина получила 200 млрд на поддержку армии во время войны - не правда.

Есть обучение, тренировки, есть дополнительный транспорт, есть гуманитарные программы, социальные и тому подобное. Но, когда говорят, что Украина во время войны получила 200 млрд на поддержку армии и так далее, это не правда. Я не знаю, где все эти деньги. Может - это правда с точки зрения на бумаге, может есть сотни различных программ. Может быть. Мы благодарны за все, но я как президент (говорю - ред.), я это фиксирую, что мы получили более 75 млрд 76 с чем-то, что-то такое. Это большая помощь, но это не 200 млрд

 - рассказал Зеленский.

Он заявил, что также есть помощь в гуманитарной сфере, например поддержка энергетики. Зеленский сообщил, что в этой области помощь составила 200 млн долл. Также в рамках помощи в медицинской сфере Украина получила 100 млн долл.

Вот эти 300-400 млн - это, то, что государство получило как государство на эти программы. Мы это закроем с европейцами или внутренним ресурсом

- заявил Зеленский.

Дополнение

В декабре 2024 года Зеленский заявил, что США выделили Украине 177 миллиардов долларов, однако часть помощи, еще не поступила.

Зеленский также на днях комментируя 90-дневную паузу в предоставлении международной поддержки от США, заявил, что военная помощь Украине не остановлена.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономикаполитика
assoshieited-pressАссошиэйтед Пресс
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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