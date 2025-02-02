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Україна отримала від США допомоги на понад 75 млрд дол, а не 177 млрд дол. – Зеленський

Україна отримала від США допомоги на понад 75 млрд дол, а не 177 млрд дол. – Зеленський

Київ • УНН

 • 53281 перегляди

Президент України заявив, що реальна сума допомоги від США становить понад $75 млрд, а не $177 млрд чи $200 млрд. Більшість цієї допомоги надійшла у вигляді зброї, а не грошей.

Україна отримала від США зброї на суму понад 75 млрд дол, а не на 177 млрд дол. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Associated Press, передає УНН.

Я чув, що Америка дала Україні 177 млрд дол. Я як Президент воюючої країни говорю: ми отримали понад 75 (млрд дол. у вигляді допомоги США – ред.) Тобто 100 млрд з цих 177 млрд дол. (допомоги від США – ред.), або навіть з 200, як говорив дехто, ми ніколи не отримували. Це важливо, тому що ми говоримо про конкретні речі, адже ми отримали це не грошима, а зброєю. Ми зброї отримали на понад 70 мільярдів

- заявив Зеленський.

Він підкреслив, що заяви про те, що Україна отримала 200 млрд на підтримку армії під час війни – не правда.

Є навчання, тренування, є додатковий транспорт, є гуманітарні програми, соціальні тощо. Але, коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 млрд на підтримку армії тощо, це не правда. Я не знаю, де всі ці гроші. Може – це правда з точки зору на папері, може є сотні різних програм. Може бути. Ми вдячні за все, але я як президент (говорю – ред.), я це фіксую, що ми отримали більш як 75 млрд 76 з чимось, щось таке. Це велика допомога, але це не 200 млрд

 - розповів Зеленський.

Він заявив, що також є допомога у гуманітарній сфері, наприклад підтримка енергетики.Зеленський повідомив, що в цій галузі допомога становила 200 млн дол. Також у рамках допомоги у медичній сфері Україна отримала 100 млн дол.

Ось ці 300-400 млн – це, те, що держава отримала як держава на ці програми. Ми це закриємо з європейцями або внутрішнім ресурсом

- заявив Зеленський.

Доповнення

В грудні 2024 року Зеленський заявив, що США виділили Україні 177 мільярдів доларів, однак частина допомоги, ще не надійшла.

Зеленський також днями коментуючи 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки від США, заявив, що Військова допомога Україні не зупинена.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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