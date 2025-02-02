Україна отримала від США допомоги на понад 75 млрд дол, а не 177 млрд дол. – Зеленський

Україна отримала від США зброї на суму понад 75 млрд дол, а не на 177 млрд дол. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Associated Press, передає УНН.

Я чув, що Америка дала Україні 177 млрд дол. Я як Президент воюючої країни говорю: ми отримали понад 75 (млрд дол. у вигляді допомоги США – ред.) Тобто 100 млрд з цих 177 млрд дол. (допомоги від США – ред.), або навіть з 200, як говорив дехто, ми ніколи не отримували. Це важливо, тому що ми говоримо про конкретні речі, адже ми отримали це не грошима, а зброєю. Ми зброї отримали на понад 70 мільярдів

Він підкреслив, що заяви про те, що Україна отримала 200 млрд на підтримку армії під час війни – не правда.

Є навчання, тренування, є додатковий транспорт, є гуманітарні програми, соціальні тощо. Але, коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 млрд на підтримку армії тощо, це не правда. Я не знаю, де всі ці гроші. Може – це правда з точки зору на папері, може є сотні різних програм. Може бути. Ми вдячні за все, але я як президент (говорю – ред.), я це фіксую, що ми отримали більш як 75 млрд 76 з чимось, щось таке. Це велика допомога, але це не 200 млрд