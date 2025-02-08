"Ему нельзя доверять": Трамп аннулировал доступ Байдена к секретной информации

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп аннулировал допуск к секретным данным своему предшественнику Джо Байдену, ссылаясь на его "плохую память". Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN и аккаунт Президента США в соцсети Truth Social.

Детали

Отмечается, что Трамп лишил Байдена доступа к секретной информации и прекратил его ежедневные брифинги по вопросам разведки. По словам президента, его предшественник создал прецедент в 2021 году, ограничив доступ Трампа к деталям национальной безопасности. Трамп заявил, что считает это несправедливым действием.

CNN сообщает, что в завершение Трамп заявил, что приоритетом для него будет защита национальной безопасности, и добавил: "Джо, ты уволен".

Нет никакой необходимости в том, чтобы Джо Байден продолжал получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно аннулируем допуск к государственной тайне Джо Байдена и прекращаем его ежедневные брифинги по вопросам разведки