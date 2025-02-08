"Ему нельзя доверять": Трамп аннулировал доступ Байдена к секретной информации
Киев • УНН
Дональд Трамп отменил доступ Джо Байдена к секретной информации и ежедневным разведывательным брифингам. Решение обосновано плохой памятью Байдена и созданным им прецедентом в 2021 году.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп аннулировал допуск к секретным данным своему предшественнику Джо Байдену, ссылаясь на его "плохую память". Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN и аккаунт Президента США в соцсети Truth Social.
Детали
Отмечается, что Трамп лишил Байдена доступа к секретной информации и прекратил его ежедневные брифинги по вопросам разведки. По словам президента, его предшественник создал прецедент в 2021 году, ограничив доступ Трампа к деталям национальной безопасности. Трамп заявил, что считает это несправедливым действием.
CNN сообщает, что в завершение Трамп заявил, что приоритетом для него будет защита национальной безопасности, и добавил: "Джо, ты уволен".
Нет никакой необходимости в том, чтобы Джо Байден продолжал получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно аннулируем допуск к государственной тайне Джо Байдена и прекращаем его ежедневные брифинги по вопросам разведки
По словам Президента США, Байден "создал прецедент" в 2021 году, прекратив доступ самому Трампу к информации о национальной безопасности.
Глава Белого дома, ссылаясь на отчет спецпрокурора Роберта Хура добавил, что Байден страдает "плохой памятью" и даже в "лучшие годы ему нельзя доверять секретную информацию".
Напомним
Три федеральных профсоюза подали иск против администрации Трампа из-за предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным Минфина. Там утверждается, министр финансов Скотт Бессент разрешил команде Маска доступ к правительственным платежным системам без надлежащих процедур.
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