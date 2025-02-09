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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным сведениям

Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным сведениям

Киев  •  УНН

 • 2674 просмотра

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Дональд Трамп лишил допуска к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также допуски потеряли заместитель генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс и прокурор Манхэттена Брэгг.

Президент Дональд Трамп отозвал допуски к секретной информации у бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и бывшего советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом информирует издание The Sun со ссылкой на заявление представителей Белого дома, передает УНН.

Детали

Отмечается, что этот шаг был сделан после того, как Трамп заявил, что аннулировал допуск к секретной информации у своего предшественника Джо Байдена.

По словам чиновников, Трамп также отозвал допуск к секретной информации у заместителя генерального прокурора Байдена Лизы Монако, которая помогала координировать ответ Министерства юстиции на атаки на Капитолий США 6 января 2021 года

- пишет The Sun.

По информации издания, Глава Белого дома также лишил допуска генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, которые вели дела против Трампа.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп аннулировал допуск к секретным данным своему предшественнику Джо Байдену, ссылаясь на его "плохую память".

ФБР вернет Трампу секретные документы, изъятые во время обыска в 2022 году06.02.25, 06:49 • 29686 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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