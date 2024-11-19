Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

Следственный судья по делу Дональда Трампа все еще должен принять решение по делу Сторми Дэниелс против Трампа. Между тем сама звезда жанра «для взрослых» высказалась относительно заявлений о своем вероятном отъезде из США после недавней победы Трампа на президентских выборах.

Пишет УНН со ссылкой на Newsweek и SWI.

Детали

Дело о Трампе и даче взятки порноактрисе Сторми Дэниелс снова на повестке дня. Ожидалось, что во вторник прокуратура Нью-Йорка примет решение о ходе уголовного дела, в котором магнат признан виновным. Но судья Хуан Мерчан снова отложил принятие решения.

Дэниелс тем временем высказалась по поводу заявлений о том, что она собирается покинуть США после недавней победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Контекст

Через несколько дней после выборов от пользователей X в сторону Сторми Дэниелс посыпались вопросы в следующем духе: «Ты уже купила билет на самолет или пожертвования на GoFundMe иссякли? Спрашиваю всех тех, кто поверил вам, когда вы сказали, что поедете, если Дон вернется».

Следует отметить, что в июне 2024 года бывший менеджер Дэниелс Дуэйн Кроуфорд запустил кампанию GoFundMe от имени своей клиентки с целью сбора средств для ее переезда в более безопасное место для защиты ее семьи после серии угроз.

Но недавно экспортозвезда ответила на догадки о своем «побеге» из США.

Я никогда не говорила ничего об отъезде. Просто забронировала еще один тур на январь, поскольку мои последние концерты были распроданы. Не знаю, на какой планете больше миллиона долларов считаются «высохшими», но ничего страшного - ответила Дэниелс.

Справочно

Избранного президента признали виновным в мае прошлого года по 34 пунктам «бухгалтерского мошенничества при отягчающих обстоятельствах»: он заплатил 130 000 долларов порноактрисе Сторми Дэниелс за то, чтобы она молчала о предполагаемой внебрачной связи в 2006 году, которую 78-летний магнат всегда отрицал.

Вынесение приговора по делу Дэниелс-Трамп должно было состояться 26 ноября. Впрочем его приостановил судья Хуан Мершан по просьбе прокурора, который ведет расследование, Элвина Брэгга.

В дни после выборов сообщалось, что юридическая команда Дональда Трампа недавно пыталась договориться о снижении существенных судебных расходов, которые Дэниелс задолжала ему, якобы в обмен на ее молчание перед его возвращением на должность в 2025 году.

Напомним,

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