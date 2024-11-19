Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

ukenru
Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
18:50 • 34700 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
 • 73031 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 108148 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 115698 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Эксклюзив
"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
 • 114872 просмотра

"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
 • 118733 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
 • 120500 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
 • 116502 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
 • 123097 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
 • 138099 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

 • 103921 просмотра
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

 • 103301 просмотра
Украинская энергетика должна адаптироваться к постоянной угрозе российского террора - президент

Украинская энергетика должна адаптироваться к постоянной угрозе российского террора - президент

 • 34644 просмотра
Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

14:47 • 56527 просмотра
National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

18:11 • 21885 просмотра
публикации
Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

18:50 • 34700 просмотра
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

 • 127857 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 235324 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 321445 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 238720 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

19:23 • 5160 просмотра
National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

18:11 • 21885 просмотра
Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

14:47 • 56527 просмотра
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

 • 103301 просмотра
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

 • 103921 просмотра
Актуальное
Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

Киев  •  УНН

 • 4139 просмотра

Read in English

Экс-порнозвезда Сторми Дэниелс опровергла информацию о планах покинуть США после победы Трампа. Судья Хуан Мерчан отложил решение по делу о выплате ей 130 000 долларов за молчание.

Следственный судья по делу Дональда Трампа все еще должен принять решение по делу Сторми Дэниелс против Трампа. Между тем сама звезда жанра «для взрослых» высказалась относительно заявлений о своем вероятном отъезде из США после недавней победы Трампа на президентских выборах.

Пишет УНН со ссылкой на Newsweek и SWI.

Детали

Дело о Трампе и даче взятки порноактрисе Сторми Дэниелс снова на повестке дня. Ожидалось, что во вторник прокуратура Нью-Йорка примет решение о ходе уголовного дела, в котором магнат признан виновным. Но судья Хуан Мерчан снова отложил принятие решения.

Дэниелс тем временем высказалась по поводу заявлений о том, что она собирается покинуть США после недавней победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Контекст

Через несколько дней после выборов от пользователей X в сторону Сторми Дэниелс посыпались вопросы в следующем духе: «Ты уже купила билет на самолет или пожертвования на GoFundMe иссякли? Спрашиваю всех тех, кто поверил вам, когда вы сказали, что поедете, если Дон вернется».

Следует отметить, что в июне 2024 года бывший менеджер Дэниелс Дуэйн Кроуфорд запустил кампанию GoFundMe от имени своей клиентки с целью сбора средств для ее переезда в более безопасное место для защиты ее семьи после серии угроз.

Но недавно экспортозвезда ответила на догадки о своем «побеге» из США.

Я никогда не говорила ничего об отъезде. Просто забронировала еще один тур на январь, поскольку мои последние концерты были распроданы. Не знаю, на какой планете больше миллиона долларов считаются «высохшими», но ничего страшного

- ответила Дэниелс.

Справочно

Избранного президента признали виновным в мае прошлого года по 34 пунктам «бухгалтерского мошенничества при отягчающих обстоятельствах»: он заплатил 130 000 долларов порноактрисе Сторми Дэниелс за то, чтобы она молчала о предполагаемой внебрачной связи в 2006 году, которую 78-летний магнат всегда отрицал.

Image

Вынесение приговора по делу Дэниелс-Трамп должно было состояться 26 ноября. Впрочем его приостановил судья Хуан Мершан по просьбе прокурора, который ведет расследование, Элвина Брэгга.

В дни после выборов сообщалось, что юридическая команда Дональда Трампа недавно пыталась договориться о снижении существенных судебных расходов, которые Дэниелс задолжала ему, якобы в обмен на ее молчание перед его возвращением на должность в 2025 году.

Напомним,

Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала в суде о своей встрече с Трампом.

Сторми Дэниелс и адвокат Трампа столкнулись в допросе: защита экс-президента считает сомнительными показания порноактирисы.

СМИ: порнозвезда Сторми Дэниелс "гордится" обвинениями Трампа31 мар. 2023, 23:25 • 1190628 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираУНН Lite
stormi-denielsСторми Дэниелс
elvin-breggЭлвин Брэгг
donald-trampДональд Трамп
nyu-iorkНью-Йорк
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты