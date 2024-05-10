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Стормі Деніелс і адвокат Трампа зіткнулися у допиті: захист експрезидента вважає сумнівними свідчення порноактириси

Стормі Деніелс і адвокат Трампа зіткнулися у допиті: захист експрезидента вважає сумнівними свідчення порноактириси

Київ • УНН

 • 31693 перегляди

Порноактриса Стормі Деніелс стояла на своєму під час перехресного допиту адвокатів Трампа, підтримуючи свою версію про ймовірні сексуальні стосунки з колишнім президентом, незважаючи на звинувачення у брехні та жадібності.

Захисники Трампа звинуватили зірку фільмів для дорослих Стормі Деніелс у брехні та жадібності, і намагаючись довести суперечливість її свідчень про ймовірні сексуальні стосунки з колишнім президентом США. Під час перехресного допиту питання Трампа ставали химерними, викликаючи роздратування судді.

Про це йдеться у матеріалах France24 та Reuters, передає УНН.

Деталі

Коли Стормі Деніелс вперше давала свідчення у судовому процесі проти Дональда Трампа, вона детально описала свої ймовірні сексуальні стосунки з колишнім президентом США. На другий день судового процесу колишню порноактрису допитали адвокати Трампа. Захист експрезидента намагався показати невідповідності в різних розповідях Стормі Деніелс про сексуальний контакт у 2006 році. Стормі Деніелс відповідала на напади протягом кількох годин.

Довідка

45-річна актриса та режисер, чиє справжнє ім’я Стефані Кліффорд, отримала 130 000 доларів наприкінці президентської кампанії 2016 року за те, щоб замовчувати про сексуальні стосунки, які вона, за її словами, мала з Дональдом Трампом у 2006 році. Мільярдер заперечує будь-які стосунки. У четвер її адвокат Сьюзан Нечелес неодноразово звинувачувала актрису в тому, що вона вигадала ці сексуальні стосунки з нуля.

Доповнення

Під час цього перехресного допиту адвокат Дональда Трампа адвокат розпитав Стормі Деніелс про її рішення написати книгу про ці стосунки та просувати комерційні продукти. "Наче містер Трамп робив навпаки", — пожартувала Стормі Деніелс.  

Наприкінці перехресного допиту захист запитав актрису, чи є у неї якась інформація про бухгалтерію бізнес-групи Дональда Трампа, яка становить суть справи, на що вона відповіла негативно.

У підсумку Деніелс залишилася при своєму.

Ви намагаєтесь змусити мене сказати, що це змінилося, але воно не змінилося

- заявила актриса.

Нагадаємо

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Зять Трампа після відходу від політики знову допомагає в передвиборчій кампанії - Reuters

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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