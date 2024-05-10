Сторми Дэниелс и адвокат Трампа столкнулись в допросе: защита экс-президента считает сомнительными показания порноактирисы

Защитники Трампа обвинили звезду фильмов для взрослых Сторми Дэниелс во лжи и жадности, и пытаясь доказать противоречивость ее показаний о вероятных сексуальных отношениях с бывшим президентом США. Во время перекрестного допроса вопросы Трампа становились причудливыми, вызывая раздражение судьи.

Об этом говорится в материалах France24 и Reuters, передает УНН.

Детали

Когда Сторми Дэниелс впервые давала показания в судебном процессе против Дональда Трампа, она подробно описала свои вероятные сексуальные отношения с бывшим президентом США. На второй день судебного процесса бывшую порноактрису допросили адвокаты Трампа. Защита экс-президента пыталась показать несоответствия в различных рассказах Сторми Дэниелс о сексуальном контакте в 2006 году. Сторми Дэниелс отвечала на нападки в течение нескольких часов.

Справка

45-летняя актриса и режиссер, чье настоящее имя Стефани Клиффорд, получила 130 000 долларов в конце президентской кампании 2016 года за то, чтобы замалчивать о сексуальных отношениях, которые она, по ее словам, имела с Дональдом Трампом в 2006 году. Миллиардер отрицает любые отношения. В четверг ее адвокат Сьюзан Нечелес неоднократно обвиняла актрису в том, что она выдумала эти сексуальные отношения с нуля.

Дополнение

Во время этого перекрестного допроса адвокат Дональда Трампа адвокат расспросил Сторми Дэниелс о ее решении написать книгу об этих отношениях и продвигать коммерческие продукты. "Как будто мистер Трамп делал наоборот", - пошутила Сторми Дэниелс.

В конце перекрестного допроса защита спросила актрису, есть ли у нее какая-то информация о бухгалтерии бизнес-группы Дональда Трампа, которая составляет суть дела, на что она ответила отрицательно.

В итоге Дэниелс осталась при своем.

Вы пытаетесь заставить меня сказать, что это изменилось, но это не изменилось - заявила актриса.

Напомним,

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