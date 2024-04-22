Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
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Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
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Производители электрокаров снижают цены на фоне жесткой конкуренции: акции Tesla упали на 3%
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
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Уголовный процесс над Трампом в Нью-Йорке сегодня вступает в следующую фазу
Уголовный процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке по обвинению в выплате денег за молчание порнозвезде во время предвыборной кампании 2016 года вступает в решающую фазу со вступительными речами сегодня.
В кремле заявили, что россия и Китай почти отказалась от доллара в торговле
россия и Китай почти полностью отказались от доллара США в своих взаимных расчетах, и более 90% транзакций между двумя странами теперь осуществляются в их национальных валютах.
МИД Чехии снова предложит ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгену
Чехия снова предложит ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне для борьбы с угрозой российской разведки и шпионской деятельности в Европе.
кремль отреагировал на возможное размещение ядерного оружия в Польше
россия примет необходимые меры для обеспечения своей безопасности, если Польша разместит американское ядерное оружие на своей территории.
Взрыв прогремел в Харькове - СМИ
В Харькове слышали взрыв на фоне воздушной тревоги и сообщений об угрозе применения баллистических ракет в регионе.
Производители электрокаров снижают цены на фоне жесткой конкуренции: акции Tesla упали на 3%
Tesla и китайские производители электромобилей, такие как Li Auto, снизили цены на фоне жесткой конкуренции, в том числе на китайском рынке электромобилей.
В Латвии вернулась зима: из-за снегопада на дорогах затруднено движение
Сильные снегопады и метели вызвали сложные условия проезда на основных автомагистралях по всей Латвии: на дорогах образовался снежный покров и используются противоскользящие материалы.
Правоохранители в 2023 году изъяли около 5500 единиц огнестрельного оружия - Клименко
По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, в 2023 году правоохранители изъяли у граждан около 5500 единиц огнестрельного оружия и 2 миллиона патронов.
В Винницкой области прощались с 20-летним полицейским Максимом Зарецким, которого расстреляли нападавшие
20-летний полицейский Максим Зарецкий погиб во время нападения в Винницкой области. Его похороны состоялись 22 апреля, в Бершади объявлен день траура.
Министры ЕС обсудили военную помощь Украине в 500 миллионов евро: блокировка все еще не снята
Министры ЕС обсудили, но не смогли утвердить транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро.