Уголовный процесс над Трампом в Нью-Йорке сегодня вступает в следующую фазу

Уголовный процесс над Дональдом Трампом в Нью-Йорке в США сегодня вступает в следующую фазу, начнется этап вступительных слов, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Дэвид Пекер, бывший издатель National Enquirer, который купил и спрятал компрометирующие истории о Трампе, как ожидается, станет первым свидетелем обвинения.

Первая неделя судебного разбирательства по делу была сосредоточена на выборе присяжных из 12 человек, многие из которых были исключены из-за потенциальной предвзятости.

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Что происходит сегодня?

Этап вступительных слов начинается сегодня, а это, как указывает Sky News, означает, что Дональд Трамп выслушает, как прокуроры объясняют, почему его предполагаемое сокрытие выплаты денег за молчание порнозвезде во время предвыборной кампании 2016 года нарушило закон.

И защита, и обвинение будут выступать со вступительными словами после того, как судья даст инструкции присяжным.

Кто такой Дэвид Пекер?

Он является центральной фигурой в предполагаемой схеме сокрытия выплат, поскольку первым предупредил бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна о порнозвезде Сторми Дэниелс и ее плане сообщить в целом о своем романе с бывшим президентом.

Дополнение

Трампа обвиняют в попытке скрыть выплату за молчание в 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс перед тем, как он победил на выборах 2016 года.

Прокуроры также утверждают, что выплата Дэниелс была частью более широкой схемы "поймай и убей", разработанной Трампом, Коэном и Пекером, чтобы подкупить людей с потенциально компрометирующей информацией о Трампе перед выборами в ноябре 2016 года.

Он не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, а также отрицает роман с Дэниелс.

Прокуратура также обвиняет Трампа в нарушении приказа о неразглашении информации, призванной помешать ему в нападках на участников дела.

Это впервые, когда президент США - нынешний или бывший - предстал перед судом по уголовному делу.

Возможно, это единственное из четырех его уголовных дел, которые будут переданы в суд перед выборами в США в ноябре, когда он почти наверняка встретится с Джо Байденом.

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