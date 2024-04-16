Трамп, похоже, засыпал в зале суда - NYT

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  114107 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  128121 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  131629 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  121775 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102376 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203189 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195555 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  195007 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189661 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129244 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Трамп, похоже, засыпал в зале суда - NYT

Бывший президент США Дональд Трамп, похоже, задремал в зале суда во время слушаний по его уголовному делу о выплате денег за молчание Сторми Дэниелс.

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Трамп, похоже, засыпал в зале суда - NYT

В течение 10 лет рф не предоставляет никакой информации о гражданских украинцах, которых держит в плену - Лубинец

С начала российского вторжения в Украину в 2014 году россия незаконно удерживает украинских гражданских лиц без доказательств в течение 10 лет и не предоставляет никакой информации о них, нарушая международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию.

Общество •   •  9256 просмотра
В течение 10 лет рф не предоставляет никакой информации о гражданских украинцах, которых держит в плену - Лубинец

Из-за перелива на границе с Казахстаном росийский орск может снова затопить

Из-за переполнения частного водохранилища на границе с Казахстаном российский город Орск вновь оказался под угрозой наводнения, - жителей призывают эвакуироваться в пункты временного размещения.

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Из-за перелива на границе с Казахстаном росийский орск может снова затопить

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Депутат Винницкого областного совета от партии "Батькивщина" на третьем году полномасштабной агрессии россии против Украины открыто щеголяет наградами от церкви московского патриархата.

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Си Цзиньпин: Китай поддерживает мирную конференцию, но признанную как Украиной, так и россией

Президент Китая Си Цзиньпин предложил провести международную мирную конференцию, признанную как Украиной, так и россией, для урегулирования конфликта, очертив при этом четыре принципа урегулирования.

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Си Цзиньпин: Китай поддерживает мирную конференцию, но признанную как Украиной, так и россией

В оккупированном Крыму россияне все чаще сбивают собственную авиацию - "АТЕШ"

Из-за постоянных украинских воздушных атак российские подразделения ПВО все чаще в панике сбивают собственные самолеты. Партизаны выяснили, что командование приказало сбивать любую угрозу, несмотря на проблемы с системой обнаружения и распознавания целей "свой-чужой".

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В оккупированном Крыму россияне все чаще сбивают собственную авиацию - "АТЕШ"

Финансирование в обмен на реформы: ЕС сигнализирует о конце "легких" денег для бедных стран

С 2028 года Европейская комиссия планирует ввести модель "деньги за реформы" для выделения средств бедным странам ЕС, связывая финансирование с проведением реформ и соблюдением демократических стандартов.

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Финансирование в обмен на реформы: ЕС сигнализирует о конце "легких" денег для бедных стран

россияне утром семь раз попали в поселок Золотая Балка на Херсонщине: есть раненый

Утром россияне семь раз обстреляли село Золотая Балка в Херсонской области, ранив 56-летнего местного жителя.

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россияне утром семь раз попали в поселок Золотая Балка на Херсонщине: есть раненый

Лидер Китая Си Цзиньпин предложил "четыре принципа" для урегулирования в Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине предложил четыре принципа для скорейшего восстановления мира в Украине.

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Лидер Китая Си Цзиньпин предложил "четыре принципа" для урегулирования в Украине

"Железный купол для Европы" - премьеры Польши и Дании обсудили создание системы противовоздушной обороны

Польша и Дания обсудили создание эффективной европейской системы противоракетной и противовоздушной обороны по типу израильского "Железного купола" для защиты региона.

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"Железный купол для Европы" - премьеры Польши и Дании обсудили создание системы противовоздушной обороны