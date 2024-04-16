Трамп, похоже, засыпал в зале суда - NYT

Бывший президент США Дональд Трамп, похоже, задремал в зале суда накануне, где стартовал уголовный процесс против него по делу о деньгах за молчание для звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Экс-президент США, как сообщается, "время от времени проявлял признаки раздражения, но при этом, казалось, засыпал, прежде чем снова проснуться".

"Трамп выглядел то раздраженным, то уставшим в понедельник утром, когда его адвокаты и прокуроры обсуждали досудебные ходатайства перед выбором присяжных по уголовному делу", - говорится в публикации.

Даже когда судья выслушивал аргументы по вопросам, возникшим в последнюю минуту по уголовному делу, которое "угрожает отменить его заявку на пост президента, Трамп, казалось, несколько раз задремал", а "голова опустилась на его грудь".

"Главный адвокат бывшего президента Тодд Бланш в течение нескольких минут передавал ему записи, прежде чем Трамп, похоже, резко проснулся и заметил их", - указывает издание.

Как указывает BBC, Трамп стал первым в истории президентом США, который предстал перед судом по уголовному делу.

Процесс, который может продлиться более месяца, начался с отбора присяжных. В течение первых нескольких минут около половины кандидатов (50 из 96) были отстранены после того, как заявили, что не смогут быть честными и беспристрастными.

Оставшимся потенциальным присяжным задавали множество вопросов, в том числе об их привычках читать новости и книги. Всего нужно отобрать 12 человек (плюс шесть запасных).

Трамп перед судом в Нью-Йорке заявил прессе о политических преследованиях

Трамп после заседания, которое длилось около семи часов, в очередной раз обрушился с критикой на судью Хуана Мерчана. "Похоже, у нас будут проблемы с ним", - сказал он журналистам.

В начале заседания Мерчан отклонил ходатайство защиты о своем самоотводе, который уже стал вторым. Адвокаты Трампа призвали Мерчана отстраниться от дела, утверждая, что работа его дочери в политической консалтинговой компании с клиентами-демократами создает конфликт интересов.

Возле здания суда, кроме десятков журналистов, собрались как противники, так и сторонники Трампа. На одежде некоторых людей, собравшихся поддержать экс-президента, можно было видеть тюремное фото Трампа, сделанное прошлым летом в штате Джорджия, когда он формально сдался властям. Вокруг здания суда ездил грузовик с флагом предвыборной кампании экс-президента. Десятки противников экс-президента выстроились в шеренгу, держа в руках транспарант с надписью "Никто не может быть выше закона".

Дополнение

Трампа обвиняют в том, что он пытался скрыть факт выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов накануне президентских выборов 2016 года, на которых он одержал победу.

Строго говоря, сам факт выплаты не является нарушением. Однако, когда Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, документально это было оформлено как плата за судебные издержки.

Прокуратура штата Нью-Йорк утверждает, что этот поступок можно рассматривать как фальсификацию Трампом финансовых документов - а это, в свою очередь, можно квалифицировать как уголовное преступление.