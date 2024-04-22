Bloomberg: у Трампа закончились деньги на адвокатов

Бывший президент США Дональд Трамп, который снова претендует на высший государственный пост, в марте потратил $4,9 млн на судебные расходы, и теперь ему может не хватать денег на оплату услуг адвокатов. Об этом пишет в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность предвыборной кампании Трампа, передает УНН.

Детали

На счетах, которые бывший американский лидер использует для оплаты услуг адвокатов, остается $6,8 млн. Это может заставить Трампа искать новые источники финансирования. Сейчас он оплачивает юридические услуги благодаря комитету политических действий Save America, который может принимать пожертвования от доноров. С января 2023 года Save America потратил более $62 млн на судебные расходы.

Национальный комитет Республиканской партии уже отказался оплачивать судебные расходы Трампа, добавляет издание. Экс-глава США может попытаться собрать больше денег со своих доноров или привлечь собственные деньги, добавляет Bloomberg.

Трамп является фигурантом сразу нескольких дел, в том числе о штурме Капитолия, хранении секретных документов и фальсификации финансовых документов.

Контекст

В январе этого года суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт, согласно которому Трамп должен выплатить $83,3 млн писательнице Элизабет Джин Кэрролл, которая обвинила бывшего американского лидера в домогательствах и клевете. В феврале суд признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $454 млн с учетом процентов.

Шторм остановил предвыборную кампанию Трампа в Северной Каролине