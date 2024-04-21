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Шторм остановил предвыборную кампанию Трампа в Северной Каролине
Предвыборное мероприятие Трампа в Уилмингтоне, штат Северная Каролина, было отменено из-за ожидаемого шторма, и он попросил людей немедленно покинуть территорию ради их безопасности, пообещав вернуться позже.
"Принятая в США помощь Украине положительно скажется на курсе и инфляции", - экономист
Экономист Олег Устенко заявил, что помощь США Украине поможет пополнить золотовалютные резервы, стабилизировать курс гривны и снизить инфляцию в стране.
Два вертолета ВМС Японии с 8 членами экипажа разбились в Тихом океане
Два вертолета ВМС Японии с 8 членами экипажа разбились в Тихом океане во время ночных учений, 1 член экипажа спасся, а 7 до сих пор считаются пропавшими без вести.
Шесть человек погибли в ДТП на трассе "Луганск - Лисичанск"
В ДТП на трассе "Луганск - Лисичанск" погибли шесть человек, один человек - пострадал. ДТП произошло 20 апреля около 16:40 в районе поселка Желобок. Водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.
"Это создает большую безопасность для всех нас в Европе" - генсек НАТО о голосовании за помощь Украине
По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Палата представителей Конгресса США одобрила новый большой пакет помощи Украине, который повысит способность Украины защитить себя от российских захватчиков и укрепит безопасность в Европе и Северной Америке.
США призвали ЕС уменьшить налоги на доходы от замороженных активов России
США призывают ЕС снизить налоги на доходы от замороженных российских активов, чтобы максимизировать средства, которые могут быть одолжены Украине, потенциально до 50 миллиардов долларов этим летом, путем выпуска облигаций или займов, которые будут погашаться за счет процентов от этих активов.
Эрдоган встретился в Стамбуле с руководителем политбюро ХАМАС
Президент Турции Эрдоган встретился в Стамбуле с председателем политбюро Хамаса Исмаилом Ханией, чтобы обсудить гуманитарную помощь для Газы и инициативы по прекращению огня.
Мужчина, который поджег себя возле суда над Трампом, скончался от полученных травм
Мужчина, который поджег себя возле здания суда над Трампом, скончался от полученных травм.
На Харьковщине вспыхнул масштабный пожар из-за вражеского обстрела - ГСЧС
В результате российских обстрелов в Куриловке Харьковской области возник масштабный пожар, который уничтожил 3 дома и хозяйственные постройки на площади более 600 квадратных метров.
В США одобрили новый законопроект о запрете TikTok
Палата представителей США одобрила законопроект, который может запретить TikTok, если компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.