Шторм остановил предвыборную кампанию Трампа в Северной Каролине

Шесть человек погибли в ДТП на трассе "Луганск - Лисичанск"

В ДТП на трассе "Луганск - Лисичанск" погибли шесть человек, один человек - пострадал. ДТП произошло 20 апреля около 16:40 в районе поселка Желобок. Водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.