Мужчина, который поджег себя возле суда над Трампом, скончался от полученных травм

Полиция сообщила, что мужчина, который облил себя газом и поджег у здания суда, где проходит процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом, умер. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Департамент полиции Нью-Йорка сообщил Associated Press рано в субботу, что мужчина был объявлен мертвым персоналом местной больницы.

37-летний мужчина поджег себя в парке в пятницу. Это произошло, когда происходил процесс над Дональдом Трампом.

В течение пятницы улицы и тротуары вокруг здания суда были в целом открыты, а толпы были небольшими и в основном упорядоченными.

Власти сообщили, что также пересматривают протоколы безопасности, в частности, ограничивать ли доступ к парку. Боковая улица, где Трамп заходит и выходит из здания, перекрыта.

Возможно, нам придется закрыть эту территорию сказал заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Каз Дотри на пресс-конференции, добавив, что официальные лица вскоре обсудят план безопасности.

В США мужчина поджег себя возле здания суда, где идет процесс над Трмпом