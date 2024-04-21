Мужчина, который поджег себя возле суда над Трампом, скончался от полученных травм

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
donald-trampДональд Трамп
Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  146375 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  194851 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  133210 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  117232 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  89290 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  101298 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206662 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236787 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232994 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176569 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Новости по теме
Мужчина, который поджег себя возле суда над Трампом, скончался от полученных травм

Мужчина, который поджег себя возле суда над Трампом, скончался от полученных травм

  •  2104 просмотра
На Харьковщине вспыхнул масштабный пожар из-за вражеского обстрела - ГСЧС

На Харьковщине вспыхнул масштабный пожар из-за вражеского обстрела - ГСЧС

  •  3534 просмотра
В США одобрили новый законопроект о запрете TikTok

В США одобрили новый законопроект о запрете TikTok

  •  4348 просмотра
Блинкен едет в Китай, чтобы Пекин прекратил поддерживать Россию в войне против Украины

Блинкен едет в Китай, чтобы Пекин прекратил поддерживать Россию в войне против Украины

  •  6049 просмотра
"Плохой день для Путина" - Кулеба об одобрении помощи США

"Плохой день для Путина" - Кулеба об одобрении помощи США

  •  7265 просмотра
США планируют направить в Украину дополнительных военных советников - Politico

США планируют направить в Украину дополнительных военных советников - Politico

  •  8653 просмотра
Ущерб окружающей среде от российских атак превышает 2,4 трлн грн - министр

Ущерб окружающей среде от российских атак превышает 2,4 трлн грн - министр

  •  10090 просмотра
WP: Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить оружие украинским подразделениям

WP: Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить оружие украинским подразделениям

  •  10626 просмотра
Сенат будет голосовать за пакет помощи Украине во вторник - Чак Шумер

Сенат будет голосовать за пакет помощи Украине во вторник - Чак Шумер

  •  12509 просмотра
Байден сделал заявление относительно принятия пакета помощи для Украины

Байден сделал заявление относительно принятия пакета помощи для Украины

  •  15355 просмотра

Популярные

В результате российского ракетного удара по Одессе разрушены жилые дома, среди пострадавших трехлетний ребенок - Кипер

В результате российского ракетного удара по Одессе разрушены жилые дома, среди пострадавших трехлетний ребенок - Кипер

  •  36147 просмотра
Евлаш о сбитии Ту-22МЗ: рф придется менять тактику

Евлаш о сбитии Ту-22МЗ: рф придется менять тактику

  •  29460 просмотра
На Харьковщине под обстрел попали частные дома в области, также повреждены 15 сооружений в городе Харькове - Синегубов

На Харьковщине под обстрел попали частные дома в области, также повреждены 15 сооружений в городе Харькове - Синегубов

  •  39407 просмотра
Зеленский назвал двойными стандартами сбивание союзниками иранских ракет

Зеленский назвал двойными стандартами сбивание союзниками иранских ракет

  •  49936 просмотра
В правительстве приняли решение о 100% возвращении "Межигорья" в государственную собственность

В правительстве приняли решение о 100% возвращении "Межигорья" в государственную собственность

  •  38814 просмотра

Публикации

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  194851 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  184233 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  235013 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  275376 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  379801 просмотра

Мужчина, который поджег себя возле суда над Трампом, скончался от полученных травм

Мужчина, который поджег себя возле здания суда над Трампом, скончался от полученных травм.

политика •   •  2104 просмотра
Мужчина, который поджег себя возле суда над Трампом, скончался от полученных травм

На Харьковщине вспыхнул масштабный пожар из-за вражеского обстрела - ГСЧС

В результате российских обстрелов в Куриловке Харьковской области возник масштабный пожар, который уничтожил 3 дома и хозяйственные постройки на площади более 600 квадратных метров.

Общество •   •  3534 просмотра
На Харьковщине вспыхнул масштабный пожар из-за вражеского обстрела - ГСЧС

В США одобрили новый законопроект о запрете TikTok

Палата представителей США одобрила законопроект, который может запретить TikTok, если компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.

политика •   •  4348 просмотра
В США одобрили новый законопроект о запрете TikTok

Блинкен едет в Китай, чтобы Пекин прекратил поддерживать Россию в войне против Украины

Блинкен посетит Китай, чтобы призвать Пекин прекратить поддержку России в войне в Украине.

Война •   •  6049 просмотра
Блинкен едет в Китай, чтобы Пекин прекратил поддерживать Россию в войне против Украины

"Плохой день для Путина" - Кулеба об одобрении помощи США

Палата представителей Конгресса США одобрила важный пакет помощи Украине, что побудило министра иностранных дел Украины Кулебу объявить этот день "плохим днем для Путина" и высоко оценить непоколебимую поддержку Америки в отстаивании своих ценностей.

Война •   •  7265 просмотра
"Плохой день для Путина" - Кулеба об одобрении помощи США

США планируют направить в Украину дополнительных военных советников - Politico

США рассматривают возможность направить до 60 дополнительных военных советников в свое посольство в Киеве для поддержки логистики, надзора и обслуживания вооружений, поставляемых в Украину, расширяя свое небоевое военное присутствие в стране.

Война •   •  8653 просмотра
США планируют направить в Украину дополнительных военных советников - Politico

Ущерб окружающей среде от российских атак превышает 2,4 трлн грн - министр

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, российская агрессия против Украины нанесла ущерб окружающей среде на сумму более 2,4 триллиона гривен.

Война •   •  10090 просмотра
Ущерб окружающей среде от российских атак превышает 2,4 трлн грн - министр

WP: Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить оружие украинским подразделениям

Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить украинским войскам оружие и боеприпасы, в том числе 155-мм снаряды НАТО, боеприпасы для реактивной артиллерии, системы противовоздушной обороны и т. д., после одобрения нового пакета помощи Киеву.

Война •   •  10626 просмотра
WP: Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить оружие украинским подразделениям

Сенат будет голосовать за пакет помощи Украине во вторник - Чак Шумер

Во вторник Сенат проголосует за принятие законопроекта о пакете помощи Украине, предварительно одобренный Палатой представителей, что требует сначала 60+ голосов, а затем окончательного большинства в 50+ голосов.

Война •   •  12509 просмотра
Сенат будет голосовать за пакет помощи Украине во вторник - Чак Шумер

Байден сделал заявление относительно принятия пакета помощи для Украины

Президент США Джо призвал Сенат быстро принять пакет помощи Украине, чтобы предоставить Украине оружие и оборудование для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя.

Война •   •  15355 просмотра
Байден сделал заявление относительно принятия пакета помощи для Украины