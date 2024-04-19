В США мужчина поджег себя возле здания суда, где идет процесс над Трмпом

Молодой человек облил себя жидкостью и поджег в небольшом парке перед зданием суда на Манхэттене, где в это время шел процесс над экс-президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Информацию о том, что возле здания суда, где идет процесс над Трампом, мужчина поджег себя подтвердили CNN источники в полиции.

Мужчина зашел в парк через дорогу от здания суда, бросая флаеры в воздух, сообщил CNN высокопоставленный представитель правоохранительных органов. Затем он вытащил что-то из рюкзака - не сразу было понятно, что это было - и поджег себя, сказал чиновник.

Сейчас следователи собирают флаеры, которые подбросил в воздух неизвестный, сказал еще один высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов. Команда CNN на земле заметила один из флаеров. В нем говорилось "NYU is a mob front", и содержались различные обвинения в противоправных действиях против школы.

По словам корреспондента CNN Лауры Коутс, которая рассказала о сцене, разворачивающейся перед ней у здания суда, по меньшей мере один человек использовал огнетушитель, чтобы попытаться потушить пламя, а скорая медицинская помощь подбежала к мужчине и попыталась оказать помощь.