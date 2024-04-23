СМИ делают первые выводы из суда над Трампом по делу о выплате денег актрисе за молчание

Речи прокуроров на первом заседании суда в процессе над бывшим американским президентом дали четкий план того, как они будут пытаться доказать, что Дональд Трамп нарушил закон, и как защита планирует бороться с обвинениями на нескольких фронтах. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Издание пишет, что присяжные впервые ознакомились с доводами обвинения, которое считает, что Трамп фальсифицировал деловую документацию в рамках схемы, направленной на замалчивание негативных историй о нем во время его президентской кампании 2016 года.

Трампа обвиняют по 34 пунктам в фальсификации внутренней деловой документации Trump Organization. Прокуроры дали понять, что не хотят, чтобы присяжные рассматривали это дело как рутинное бумажное дело. Прокурор Мэтью Коланжело заявил, что в основе дела лежит схема "коррумпирования" выборов 2016 года путем принуждения к молчанию людей, которые собирались выступить с неудобными историями, которые, как боялся Трамп, могли навредить его кампании.

Доказательства в суде покажут, что это не было вбросом или коммуникационной стратегией. Это был спланированный, скоординированный, долговременный заговор с целью повлиять на выборы 2016 года, помочь Дональду Трампу быть избранным с помощью незаконных расходов, чтобы заставить замолчать людей, которые имели что-то плохое сказать о его поведении. Это была фальсификация выборов - сказал Коланжело.

Обвинения связаны со счетам-фактурами и чеками, которые в документации Trump Organization считались юридическими расходами, хотя прокуроры утверждают, что на самом деле они были возмещением бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну за выплату 130 000 долларов порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание. Дэниелс угрожала публично заявить, что имела внебрачную сексуальную связь с Трампом. Он говорит, что этого никогда не было.

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Характеристики прокуроров, похоже, направлены на борьбу с предположениями некоторых экспертов о том, что это дело - возможно, единственное, которое будет передано в суд до ноябрьских выборов - не такое серьезное, как другие три дела, с которыми он сталкивается. В этих делах Трампа обвиняют в попытке отменить результаты выборов 2020 года, которые он проиграл президенту Джо Байдену, и в незаконном хранении секретных документов после того, как он покинул Белый дом.

Между тем Трамп пытался преуменьшить обвинения, покидая зал суда в понедельник, назвав все это "бухгалтерским" делом и "очень незначительной вещью". Но он также сказал, что все это связано с выборами, которые состоятся в ноябре этого года. Трамп неоднократно заявлял, что это дело является частью широкомасштабной попытки демократов повредить его шансам на возвращение на пост президента.

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