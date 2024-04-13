Судья отклонил ходатайство Трампа об отсрочке судебного процесса по сокрытию денег

Судья отклонил ходатайство Трампа о приостановлении рассмотрения дела о сокрытии денег. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Судья Хуан Мерчан отказал в еще одной попытке бывшего президента Америки Дональда Трампа отложить судебный процесс по сокрытию денег, который начался в Нью-Йорке в понедельник.

Поэтому судья издал приказ, ставший последним в серии решений суда на этой неделе, которые отклоняют попытки остановить первый уголовный процесс против Трампа.

Адвокаты Трампа подали ходатайство на предварительном слушании в прошлом месяце, но судья считает, что требование на отсрочку на неопределенный срок неприемлемо.

Напомним

Трампа обвиняют по 34 пунктам в фальсификации деловой документации, но он отрицает свою причастность.

Третья попытка Трампа отложить судебный процесс по делу о сокрытии денег провалилась