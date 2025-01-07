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Суд відмовив Трампу у відтермінуванні вироку за справою про хабарництво

Київ • УНН

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Суд у Нью-Йорку постановив винести вирок Трампу 10 січня за фальсифікацію документів. Екс-президент може стати першим засудженим кандидатом, який вступить на посаду глави США.

Суддя відхилив прохання Трампа відкласти вирок у справі про хабарництво. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

У Нью-Йорку суд ухвалив, що вирок Дональду Трампу у справі про фальсифікацію бухгалтерії буде винесено відповідно до початкового графіка — 10 січня, за кілька днів до його можливої інавгурації на пост президента.

Трамп має бути присутнім під час оголошення вироку особисто або через відеозв'язок. Справа стосується його визнання винним у фальсифікації фінансових документів перед виборами 2016 року, коли він намагався приховати виплату коштів актрисі Стормі Деніелс. У результаті Трамп був визнаний винним за 34 пунктами звинувачення.

У своєму рішенні суддя Хуан Мерчан заявив, що найбільш ймовірним покаранням для Трампа стане унікальна форма покарання, яка дозволить йому уникнути як ув'язнення, так і штрафу. Однак вирок залишиться в силі, навіть якщо не буде накладено окреме покарання. 

Це означає, що Трамп може стати першим президентом США, який вступить на посаду після засудження за серйозні злочини.

Трамп прилетів у Нью-Йорк, де має постати перед судом04.04.23, 00:05 • 977652 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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