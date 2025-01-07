Суд отказал Трампу в отсрочке приговора по делу о взяточничестве
Киев • УНН
Суд в Нью-Йорке постановил вынести приговор Трампу 10 января за фальсификацию документов. Экс-президент может стать первым осужденным кандидатом, который вступит в должность главы США.
Судья отклонил просьбу Трампа отложить приговор по делу о взяточничестве. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
В Нью-Йорке суд постановил, что приговор Дональду Трампу по делу о фальсификации бухгалтерии будет вынесен в соответствии с первоначальным графиком - 10 января, за несколько дней до его возможной инаугурации на пост президента.
Трамп должен присутствовать во время оглашения приговора лично или через видеосвязь. Дело касается его признания виновным в фальсификации финансовых документов перед выборами 2016 года, когда он пытался скрыть выплату средств актрисе Сторми Дэниелс. В результате Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения.
В своем решении судья Хуан Мерчан заявил, что наиболее вероятным наказанием для Трампа станет уникальная форма наказания, которая позволит ему избежать как заключения, так и штрафа. Однако приговор останется в силе, даже если не будет наложено отдельное наказание.
Это означает, что Трамп может стать первым президентом США, который вступит в должность после осуждения за серьезные преступления.
Трамп прилетел в Нью-Йорк, где должен предстать перед судом3 апр. 2023, 21:05 • 977576 просмотров