Трамп прилетел в Нью-Йорк, где должен предстать перед судом

Детали

Самолет Дональда Трампа, бывшего президента США приземлился в нью-йоркском аэропорту Ла Гвардия около 15:25 по местному времени (примерно 22:25 по киевскому времени). Ранее в агентстве Reuters сообщали, что Трамп планирует провести ночь в Трамп-тауэр на Манхэттене.

4 апреля, во вторник, на суде у Трампа должны взять отпечатки пальцев и сфотографировать его. Тогда он впервые предстанет перед судьей по делу и ему предъявят обвинения, которые до сих пор публично не разглашали.

Дополнение

Обвинение Трампа Большим жюри Манхэттена в пятницу стало историческим итогом после многих лет расследований его личных, политических и деловых отношений.

Точный характер выдвинутых против него обвинений неясен, так как обвинительное заключение остается необъявленным, но они связаны с платежами порнозвезде, сделанными во время президентской кампании 2016 года.