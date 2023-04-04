Трамп прилетів у Нью-Йорк, де має постати перед судом

Деталі

Літак Дональда Трампа, колишнього президента США приземлився у нью-йоркському аеропорту Ла Ґвардія близько 15:25 за місцевим часом (приблизно 22:25 за київським часом). Раніше в агенції Reuters повідомляли, що Трамп планує провести ніч у Трамп-тауер на Мангеттені.

4 квітня, у вівторок, на суді у Трампа повинні взяти відбитки пальців та сфотографувати його. Тоді він вперше постане перед суддею у справі і йому висунуть звинувачення, які досі публічно не розголошували.

Доповнення

Звинувачення Трампа Великим журі Манхеттена у п'ятницю стало історичним підсумком після багатьох років розслідувань його особистих, політичних та ділових відносин.

Точний характер висунутих проти нього звинувачень незрозумілий, тому що обвинувальний висновок залишається неоголошеним, але вони пов'язані з платежами порнозірці, зробленими під час президентської кампанії 2016 року.