Трамп вилетить до Нью-Йорка напередодні історичного судового розгляду за кримінальними звинуваченнями
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Очікується, що в понеділок Дональд Трамп вилетить до Нью-Йорка для пред'явлення йому історичного звинувачення за кримінальними звинуваченнями. Про це УНН інформує з посиланням на ABC News та AFP.
Деталі
ЗМІ повідомляють, що Трамп втече зі свого будинку в Мар-а-Лаго у Флориді і в понеділок вилетить до Нью-Йорка.
Очікується, що колишній президент здасться правоохоронним органам у Нью-Йорку, повідомили ABC News знайомі джерела після того, як у четвер Велике журі Манхеттена звинуватило його.
Знайомі джерела повідомили ABC News, що колишнього президента звинуватили приблизно по двох десятках пунктів, включаючи кримінальні злочини.
Що передувало
Хоча конкретні звинувачення досі залишаються закритими, справа, порушена окружним прокурором Манхеттена Елвіном Бреггом, обертається навколо розслідування виплати 130 000 доларів порнозірці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року.
Колишній адвокат і помічник Трампа Майкл Коен, який відтоді виступив проти Трампа, свідчив перед Конгресом, що він організував платіж Деніелс в обмін на її мовчання про побачення, яке, за її словами, мав Трамп у 2006 році.
Трамп, який на той час уже був одружений зі своєю дружиною Меланією, заперечує роман.
Але справа Деніелс — лише одне з кількох розслідувань, які загрожують Трампові.
Незалежний прокурор вивчає будь-яку потенційну роль, яку Трамп зіграв у повстанні 6 січня 2021 року в Капітолії США, а також його поводження з секретними документами та їх зберігання після того, як він залишив Білий дім.
У штаті Джорджія Трамп перебуває під слідством за тиск на чиновників з метою скасувати перемогу Джо Байдена в 2020 році, включаючи записану на плівку телефонну розмову, в якій він просив держсекретаря «знайти» достатньо голосів, щоб скасувати результат.