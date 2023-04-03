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Трамп вылетит в Нью-Йорк накануне исторического судебного разбирательства по уголовным обвинениям

Трамп вылетит в Нью-Йорк накануне исторического судебного разбирательства по уголовным обвинениям

Киев • УНН

 • 783917 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Ожидается, что в понедельник Дональд Трамп вылетит в Нью-Йорк для предъявления ему исторического обвинения по уголовным обвинениям. Об этом УНН информирует со ссылкой на ABC News и AFP.

Детали

СМИ сообщают, что Трамп сбежит из своего дома в Мар-а-Лаго во Флориде и в понедельник вылетит в Нью-Йорк.

Ожидается, что бывший президент сдастся правоохранительным органам в Нью-Йорке, сообщили ABC News знакомые источники после того, как в четверг Большое жюри Манхэттена обвинило его.

Знакомые источники сообщили ABC News, что бывшего президента обвинили примерно по двум десяткам пунктов, включая уголовные преступления.

Что предшествовало

Хотя конкретные обвинения до сих пор остаются закрытыми, дело, возбужденное окружным прокурором Манхэттена Элвином Брэггом, вращается вокруг расследования выплаты 130 000 долларов порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года.

Бывший адвокат и помощник Трампа Майкл Коэн, который с тех пор выступил против Трампа, свидетельствовал перед Конгрессом, что он организовал платеж Дэниелс в обмен на ее молчание о свидании, которое, по ее словам, было у Трампа в 2006 году.

Трамп, который на то время уже был женат на своей жене Мелании, отрицает роман.

Но дело Дэниелс — лишь одно из нескольких расследований, которые угрожают Трампу.

Независимый прокурор изучает любую потенциальную роль, которую Трамп сыграл в восстании 6 января 2021 года в Капитолии США, а также его обращение с секретными документами и их хранение после того, как он покинул Белый дом.

В штате Джорджия Трамп находится под следствием за давление на чиновников с целью отменить победу Джо Байдена в 2020 году, включая записанный на пленку телефонный разговор, в котором он просил госсекретаря «найти» достаточно голосов, чтобы отменить результат.

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