Дональд Трамп не буде давати свідчення у справі про "чорну бухгалтерію"
Київ • УНН
Колишній президент США Дональд Трамп не буде виступати в якості свідка на своєму історичному кримінальному процесі в Нью-Йорку, пов'язаному з виплатами, виробленими порноактрисі Стормі Деніелс в 2016 році.
Дональд Трамп не даватиме свідчень у своєму історичному кримінальному процесі у Нью-Йорку. Суд над кандидатом у президенти США наближається до завершення, - присяжним запропонують вирішити, засудити чи виправдати колишнього президента США за 34 пунктами, пов’язаними з виплатами порноакторці Стормі Деніелс у 2016 році.
Про це пише УНН із посиланням на ВВС та Spiegel.
Деталі
Колишній президент США Дональд Трамп не дає свідчення як свідок у судовому процесі проти Дональда Трампа про приховування грошей. Його команда захисту у вівторок відмовилася від своїх аргументів. Замість нього говоритимуть його адвокати, які наступного тижня виступлять із заключним словом.
Контекст
Колишнього президента США судять у Нью-Йорку, на Манхеттені, за звинуваченнями в фальсифікації ділових документів, - йдеться про приховування виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року. Повідомляється про 34 звинувачення у фальсифікації ділової документації, але Трамп не визнав в них себе винним.
Адвокати Трампа викликали двох свідків після 20 свідків з боку обвинувачення. Суддя Хуан Мерчан розпустив присяжних, сказавши їм повернутися наступного дня для заключних промов як прокурорів, так і адвокатів пана Трампа.
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Відповідно до офіційної інформації, суддя Мерчан може передати свої детальні висновки присяжним і відправити їх на обговорення. В свою чергу, 12 звичайних жителів Нью-Йорка увійдуть до кімнати, що охороняється та вирішать, чи визнати Трампа винним чи невинним за кожним із 34 звинувачень.
Довідка
Справа є першою з чотирьох кримінальних справ проти Трампа, які, як очікується, передадуть до суду. В історії США ніколи не було кримінального процесу проти колишнього президента.
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