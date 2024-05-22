Дональд Трамп не будет давать показания по делу о "черной бухгалтерии"

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Бывший президент США Дональд Трамп не дает показания в качестве свидетеля в судебном процессе против Дональда Трампа о сокрытии денег. Его команда защиты во вторник отказалась от своих аргументов. Вместо него будут говорить его адвокаты, которые на следующей неделе выступят с заключительным словом.

Контекст

Бывшего президента США судят в Нью-Йорке, на Манхэттене, по обвинениям в фальсификации деловых документов, - речь идет о сокрытии выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года. Сообщается о 34 обвинениях в фальсификации деловой документации, но Трамп не признал в них себя виновным.

Адвокаты Трампа вызвали двух свидетелей после 20 свидетелей со стороны обвинения. Судья Хуан Мерчан распустил присяжных, сказав им вернуться на следующий день для заключительных речей как прокуроров, так и адвокатов г-на Трампа.

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Согласно официальной информации, судья Мерчан может передать свои подробные выводы присяжным и отправить их на обсуждение. В свою очередь, 12 обычных жителей Нью-Йорка войдут в охраняемую комнату и решат, признать ли Трампа виновным или невиновным по каждому из 34 обвинений.

справка

Дело является первым из четырех уголовных дел против Трампа, которые, как ожидается, передадут в суд. В истории США никогда не было уголовного процесса против бывшего президента.

Ключевой свидетель против Трампа ожидает осуждения бывшего президента США