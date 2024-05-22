Дональд Трамп не будет давать показания по делу о "черной бухгалтерии"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  113540 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  112844 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  118071 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  112725 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104194 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  210525 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 07:28  •  131757 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198848 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

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В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183201 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191692 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Дональд Трамп не будет давать показания по делу о "черной бухгалтерии"

Бывший президент США Дональд Трамп не будет выступать в качестве свидетеля на своем историческом уголовном процессе в Нью-Йорке, связанном с выплатами, произведенными порноактрисе Сторми Дэниелс в 2016 году.

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Дональд Трамп не будет давать показания по делу о "черной бухгалтерии"

Двое погибших, трое раненых, среди которых ребенок - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Два человека погибли, 10-летний ребенок и еще один мужчина получили ранения в результате российского ракетного удара по Покровску Донецкой области. Также россияне обстреляли Лиман - ранили гражданского.

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Двое погибших, трое раненых, среди которых ребенок - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Норвегия официально признает Палестину как государство - премьер

Норвегия официально признает Палестину как государство, заявил премьер-министр Норвегии.

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Норвегия официально признает Палестину как государство - премьер

Враг продолжает атаковать Черниговщину: за сутки зафиксировано 23 взрыва

ВС рф нанесли 23 артиллерийских удара по приграничным районам Черниговской области из ствольной артиллерии и минометов.

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Враг продолжает атаковать Черниговщину: за сутки зафиксировано 23 взрыва

Британец, обвиняемый в шпионаже в Гонконге, найден мертвым

37-летний бывший британский морской пехотинец, обвиняемый в шпионаже в пользу китайской разведки, был найден мертвым в парке недалеко от Лондона.

Новости Мира •   •  8539 просмотра
Британец, обвиняемый в шпионаже в Гонконге, найден мертвым

В Чугуеве в результате вражеского обстрела уже 5 пострадавших

В результате вражеского обстрела города Чугуев пострадали 5 человек, в том числе 28-летний мужчина и женщины в возрасте 22, 55, 65 и 77 лет, четверо из них доставлены в медицинские учреждения.

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В Чугуеве в результате вражеского обстрела уже 5 пострадавших

Оснащенные "Градами" дроны "Sea Baby" отработали по позициям россиян на Кинбурнской косе - источники

Морские беспилотники СБУ "Sea Baby", теперь оснащены реактивными системами залпового огня "Град" и уже нанесли удар по российским позициям на Кинбурнской косе.

Война •   •  9419 просмотра
Оснащенные "Градами" дроны "Sea Baby" отработали по позициям россиян на Кинбурнской косе - источники

Похороны президента Раиси: в столице Ирана собираются толпы людей

Десятки тысяч иранцев собрались в центре Тегерана на церемонию похорон президента Ибрагима Раиси, погибшего в авиакатастрофе.

Новости Мира •   •  9134 просмотра
Похороны президента Раиси: в столице Ирана собираются толпы людей

Экономика Украины за четыре месяца выросла на 4,4% на фоне адаптации к военному времени

ВВП Украины вырос примерно на 4,3% в апреле 2024 года по сравнению с апрелем прошлого года, что привело к росту на 4,4% в январе-апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что обусловлено рекордным объемом экспорта, спросом на строительство, улучшением деловых настроений и оживлением потребительской активности, несмотря на риски для безопасности и энергетической инфраструктуры ущерб.

Экономика •   •  7965 просмотра
Экономика Украины за четыре месяца выросла на 4,4% на фоне адаптации к военному времени

Армия рф с ночи била по Сумской области из артиллерии, сбросила ВОГ с дрона: 31 взрыв

Российские войска ночью и утром совершили уже 6 обстрелов Сумской области, зафиксирован 31 взрыв.

Война •   •  10781 просмотра
Армия рф с ночи била по Сумской области из артиллерии, сбросила ВОГ с дрона: 31 взрыв