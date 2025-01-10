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Трампу відмовили: Верховний суд відхилив прохання про відтермінування вироку

Трампу відмовили: Верховний суд відхилив прохання про відтермінування вироку

Київ • УНН

 • 26190 перегляди

Верховний суд США п'ятьма голосами проти чотирьох відхилив прохання Трампа відтермінувати вирок у справі про виплати Стормі Деніелс. Рішення суду штату Нью-Йорк буде оголошено в п'ятницю.

Верховний суд Сполучених Штатів у четвер відхилив апеляцію новообраного президента Дональда Трампа щодо блокування оголошення рішення суду штату Нью-Йорк у справі Стормі Деніелс цієї п’ятниці.

Пише УНН із посиланням на BBC та SWI.

Верховний суд США відхилив останню спробу новообраного президента Дональда Трампа зупинити винесення йому вироку у кримінальній справі про приховування грошей. Йдеться про рішення, яке у п'ятницю 10 січня винесе нью-йоркський суддя у справі про виплату колишній актрисі порнофільмів Стормі Деніелс, - Трампа визнали винним у фальсифікації записів, щоб приховати відшкодування 130 000 доларів. 

Рішення, ухвалене 5 голосами "за" і чотирма "проти". 

Двоє консервативних суддів Верховного суду - Джон Робертс і Емі Коні Барретт - приєдналися до трьох лібералів, щоб відхилити прохання Трампа про відстрочку.

Четверо суддів, що залишилися – Кларенс Томас, Семюел Аліто, Ніл Горсух і Бретт Кавано – дозволили б Трампу відкласти винесення вироку.

Реагуючи в четвер увечері, Трамп заявив журналістам, що справа була "ганьбою", хоча рішення Верховного суду було "насправді справедливим рішенням".

"Цей суддя не повинен був займатися цією справою", — сказав він, мабуть, маючи на увазі суддю Мерчана.

"Жалюгідні, вмираючі залишки полювання на відьом проти мене не відволікатимуть нас", написав він пізніше на своїй платформі Truth Social.

Нагадаємо

Апеляційний суд Нью-Йорка відхилив прохання Трампа про відтермінування вироку у справі про хабарі за мовчання. Винесення вироку відбудеться в п'ятницю, за 10 днів до його інавгурації.

Порноактриса Стормі Деніелс розповіла у суді про свою зустріч з Трампом08.05.24, 20:12 • 22603 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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