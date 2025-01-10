Трампу отказали: Верховный суд отклонил просьбу об отсрочке приговора
Киев • УНН
Верховный суд США пятью голосами против четырех отклонил просьбу Трампа отсрочить приговор по делу о выплатах Сторми Дэниелс. Решение суда штата Нью-Йорк будет объявлено в пятницу.
Верховный суд Соединенных Штатов в четверг отклонил апелляцию новоизбранного президента Дональда Трампа по блокированию оглашения решения суда штата Нью-Йорк по делу Сторми Дэниелс в эту пятницу.
Пишет УНН со ссылкой на BBC и SWI.
Верховный суд США отклонил последнюю попытку новоизбранного президента Дональда Трампа остановить вынесение ему приговора по уголовному делу о сокрытии денег. Речь идет о решении, которое в пятницу 10 января вынесет нью-йоркский судья по делу о выплате бывшей актрисе порнофильмов Сторми Дэниелс, - Трампа признали виновным в фальсификации записей, чтобы скрыть возмещение 130 000 долларов.
Решение, принятое 5 голосами «за» и четырьмя «против».
Двое консервативных судей Верховного суда - Джон Робертс и Эми Кони Барретт - присоединились к трем либералам, чтобы отклонить просьбу Трампа об отсрочке.
Четверо оставшихся судей - Кларенс Томас, Сэмюэл Алито, Нил Горсух и Бретт Кавано - позволили бы Трампу отложить вынесение приговора.
Реагируя в четверг вечером, Трамп заявил журналистам, что дело было «позором», хотя решение Верховного суда было «на самом деле справедливым решением».
«Этот судья не должен был заниматься этим делом», - сказал он, видимо, имея в виду судью Мерчана.
«Жалкие, умирающие остатки охоты на ведьм против меня не будут отвлекать нас», написал он позже на своей платформе Truth Social.
Напомним,
Апелляционный суд Нью-Йорка отклонил просьбу Трампа об отсрочке приговора по делу о взятках за молчание. Вынесение приговора состоится в пятницу, за 10 дней до его инаугурации.
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