Суд Нью-Йорка відмовив Трампу у відтермінуванні вироку перед інавгурацією

Суддя апеляційного суду Нью-Йорка відхилив прохання обраного президента Дональда Трампа про відтермінування ухвалення йому вироку в п'ятницю у справі про хабарі за мовчання, передає УНН із посиланням на CNN.

Членкиня Верховного суду Еллен Гесмер швидко відхилила прохання Трампа після короткого слухання з цього питання у вівторок вдень.

Трамп у вівторок попросив призупинити розгляд у справі про хабарі за мовчання - включно з ухваленням йому вироку, запланованого на п'ятницю, - поки він оскаржить свій вирок після того, як суддя Хуан Мерчан, суддя першої інстанції, відхилив його вимогу щодо зупинення ухвалення вироку.

Адвокат Трампа Тодд Бланш - обраний обраним президентом на посаду заступника генерального прокурора в його новій адміністрації - у вівторок заявив в Апеляційному відділі Нью-Йорка, Першому департаменті, що воно повинно зупинити винесення вироку Трампу, визнавши, що ситуація безпрецедентна.

За 10 днів до інавгурації Трампу винесуть вирок у справі про виплати порнозірці

Бланш сказав, що липневе рішення Верховного суду про президентську недоторканність забезпечує Трампу конституційний захист. Хоча Мерчан відкинув два аргументи на користь скасування вироку Трампу, Бланш стверджував, що будь-який із цих аргументів має дозволити їм призупинити розгляд, поки розглядається апеляція.

Джесмер, який головував на слуханнях, запитав Бланша, чи є прецеденти для його запиту на те, щоб президентський імунітет міг поширюватися на обраного президента.

«Раніше такого випадку не було, тож ні», - відповів Бланш.

Глава апеляційного відділу окружного прокурора Мангеттена Стівен Ву заявив, що адвокати Трампа не висували жодних аргументів про те, що годинне слухання з ухвалення вироку порушить обов'язки Трампа як обраного президента, заявивши: «Вирок повинен бути ухвалений в якийсь момент, вірно?»

Суд відклав вирок Трампу у справі про гроші за мовчання: що відбувається

Трохи передісторії: Трамп оскаржує своє засудження за 34 пунктами фальсифікації ділових записів, стверджуючи, що його слід скасувати через постанову Верховного суду про президентський імунітет і тому, що Трамп тепер обраний президент.

Мерчан відкинув обидва ці аргументи, призначивши винесення вироку на п'ятницю і спонукаючи адвокатів Трампа звернутися до апеляційного суду, щоб спробувати зупинити винесення вироку. Однак Мерчан дав зрозуміти, що не буде засуджувати Трампа до будь-якого покарання.