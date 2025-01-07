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Суд Нью-Йорка відмовив Трампу у відтермінуванні вироку перед інавгурацією

Київ • УНН

 • 21695 перегляди

Апеляційний суд Нью-Йорка відхилив прохання Трампа про відтермінування вироку у справі про хабарі за мовчання. Винесення вироку відбудеться в п'ятницю, за 10 днів до його інавгурації.

Суддя апеляційного суду Нью-Йорка відхилив прохання обраного президента Дональда Трампа про відтермінування ухвалення йому вироку в п'ятницю у справі про хабарі за мовчання, передає УНН із посиланням на CNN.

Членкиня Верховного суду Еллен Гесмер швидко відхилила прохання Трампа після короткого слухання з цього питання у вівторок вдень.

Трамп у вівторок попросив призупинити розгляд у справі про хабарі за мовчання - включно з ухваленням йому вироку, запланованого на п'ятницю, - поки він оскаржить свій вирок після того, як суддя Хуан Мерчан, суддя першої інстанції, відхилив його вимогу щодо зупинення ухвалення вироку.

Адвокат Трампа Тодд Бланш - обраний обраним президентом на посаду заступника генерального прокурора в його новій адміністрації - у вівторок заявив в Апеляційному відділі Нью-Йорка, Першому департаменті, що воно повинно зупинити винесення вироку Трампу, визнавши, що ситуація безпрецедентна.

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Бланш сказав, що липневе рішення Верховного суду про президентську недоторканність забезпечує Трампу конституційний захист. Хоча Мерчан відкинув два аргументи на користь скасування вироку Трампу, Бланш стверджував, що будь-який із цих аргументів має дозволити їм призупинити розгляд, поки розглядається апеляція.

Джесмер, який головував на слуханнях, запитав Бланша, чи є прецеденти для його запиту на те, щоб президентський імунітет міг поширюватися на обраного президента.

«Раніше такого випадку не було, тож ні», - відповів Бланш.

Глава апеляційного відділу окружного прокурора Мангеттена Стівен Ву заявив, що адвокати Трампа не висували жодних аргументів про те, що годинне слухання з ухвалення вироку порушить обов'язки Трампа як обраного президента, заявивши: «Вирок повинен бути ухвалений в якийсь момент, вірно?»

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Трохи передісторії: Трамп оскаржує своє засудження за 34 пунктами фальсифікації ділових записів, стверджуючи, що його слід скасувати через постанову Верховного суду про президентський імунітет і тому, що Трамп тепер обраний президент.

Мерчан відкинув обидва ці аргументи, призначивши винесення вироку на п'ятницю і спонукаючи адвокатів Трампа звернутися до апеляційного суду, щоб спробувати зупинити винесення вироку. Однак Мерчан дав зрозуміти, що не буде засуджувати Трампа до будь-якого покарання.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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