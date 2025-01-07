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Суд Нью-Йорка отказал Трампу в отсрочке приговора перед инаугурацией

Суд Нью-Йорка отказал Трампу в отсрочке приговора перед инаугурацией

Киев  •  УНН

 • 4609 просмотра

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Апелляционный суд Нью-Йорка отклонил просьбу Трампа об отсрочке приговора по делу о взятках за молчание. Вынесение приговора состоится в пятницу, за 10 дней до его инаугурации.

Судья апелляционного суда Нью-Йорка отклонил просьбу избранного президента Дональда Трампа об отсрочке вынесения ему приговора в пятницу по делу о взятках за молчание, передает УНН со ссылкой на CNN.

Член Верховного суда Эллен Гесмер быстро отклонила просьбу Трампа после краткого слушания по этому вопросу во вторник днем.

Трамп во вторник попросил приостановить разбирательство по делу о взятках за молчание — включая вынесение ему приговора, запланированного на пятницу, — пока он обжалует свое осуждение после того, как судья Хуан Мерчан, судья первой инстанции, отклонил его требование об остановке вынесения приговора.

Адвокат Трампа Тодд Бланш — избранный избранным президентом на должность заместителя генерального прокурора в его новой администрации — во вторник заявил в Апелляционном отделе Нью-Йорка, Первом департаменте, что оно должно остановить вынесение приговора Трампу, признав, что ситуация беспрецедентна.

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Бланш сказал, что июльское решение Верховного суда о президентской неприкосновенности обеспечивает Трампу конституционную защиту. Хотя Мерчан отверг два аргумента в пользу отмены приговора Трампу, Бланш утверждал, что любой из этих аргументов должен позволить им приостановить разбирательство, пока рассматривается апелляция.

Джесмер, который председательствовал на слушаниях, спросил Бланша, есть ли прецеденты для его запроса на то, чтобы президентский иммунитет мог распространяться на избранного президента.

"Раньше такого случая не было, так что нет", — ответил Бланш.

Глава апелляционного отдела окружного прокурора Манхэттена Стивен Ву заявил, что адвокаты Трампа не выдвигали никаких аргументов о том, что часовое слушание по вынесению приговора нарушит обязанности Трампа как избранного президента, заявив: "Приговор должен быть вынесен в какой-то момент, верно?"

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Немного предыстории: Трамп обжалует свое осуждение по 34 пунктам фальсификации деловых записей, утверждая, что его следует отменить из-за постановления Верховного суда о президентском иммунитете и потому, что Трамп теперь избранный президент.

Мерчан отверг оба этих аргумента, назначив вынесение приговора на пятницу и побудив адвокатов Трампа обратиться в апелляционный суд, чтобы попытаться остановить вынесение приговора. Однако Мерчан дал понять, что не будет приговаривать Трампа к какому-либо наказанию.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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