Последнее уголовное дело спецпрокурора против Трампа прекратили

Суд США прекратил последнее федеральное уголовное дело против Дональда Трампа, в котором утверждалось, что избранный президент незаконно хранил секретные документы, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Апелляционный суд одобрил ходатайство о прекращении дела от специального прокурора Джека Смита во вторник.

Ранее, в понедельник, отдельное дело о том, что Трамп незаконно пытался отменить результаты выборов 2020 года, также было прекращено.

Смит, который был назначен генеральным прокурором Мэриком Гарландом для расследований в отношении Трампа, заявил в судебных документах, что он запросил увольнение из-за того, что Министерству юстиции было запрещено преследовать действующего президента, а не из-за чего-либо, имеющего отношение к сути дел.

Дела были отклонены с правом возобновить их ("without prejudice"), то есть обвинения могут быть повторно выдвинуты после того, как Трамп завершит свой второй президентский срок.

В своей просьбе прекратить дело о выборах Смит написал: "Этот результат не основан на сущности или силе дела против ответчика".

Трамп в обоих случаях не признал себя виновным.

Покинув свой пост, Трамп перешел на беспрецедентную для бывшего президента правовую территорию, став первым, кто столкнулся с уголовным процессом в суде и впоследствии был осужден по делу, связанному с выплатой актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

В начале года ему было предъявлено около 100 уголовных обвинений, связанных с двумя федеральными делами и другими.

Этим летом Верховный суд постановил, что бывший президент не может быть привлечен к ответственности за "официальные действия", совершенные во время его пребывания в должности, и Трамп выиграл выборы несколько месяцев спустя. Теперь почти все эти обвинения сняты, а дело, возбужденное прокуратурой Джорджии, сейчас приостановлено.

В деле в Джорджии, где Трампу также предъявлено обвинение в подрыве выборов, апелляционный суд рассматривает вопрос об отмене предыдущего решения, позволяющего окружному прокурору округа Фултон Фани Уиллис продолжать заниматься этим делом, несмотря на ее отношения с нанятым ею прокурором.

Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что федеральные дела были "пустыми и беззаконными, и их никогда не следовало возбуждать".

Трамп пообещал уволить Смита, как только он вступит в должность в январе. Смит, как сообщается, сказал, что планирует уйти в отставку в следующем году.

Прекращение рассмотрения дел знаменует конец длительной судебной эпопеи.

В деле о секретных документах Трампа обвиняли в хранении десятков конфиденциальных документов на его курорте во Флориде Мар-а-Лаго и препятствовании усилиям правительства по их возвращению.

Приговор в штате Нью-Йорк, связанный с выплатой Сторми Дэниелс, был отложен на неопределенный срок.

С тех пор, как Трамп был избран президентом в 2024 году, "его уголовные проблемы исчезли", сказал бывший федеральный прокурор Ниама Рахмани.

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