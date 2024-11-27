Последнее уголовное дело спецпрокурора против Трампа прекратили

ukenru
Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
07:26 • 28317 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
07:00 • 54417 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 103052 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 112337 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 123154 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 143467 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 113888 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 124915 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 124577 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 121072 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская делегация в Сеуле: Киев обратился за военной помощью-Reuters

Украинская делегация в Сеуле: Киев обратился за военной помощью-Reuters

 • 53742 просмотра
В Киеве возросло количество пострадавших от падения вражеских обломков на дом

В Киеве возросло количество пострадавших от падения вражеских обломков на дом

02:30 • 30512 просмотра
Новые псевдоструктуры: как рф пытается контролировать население временно оккупированных территорий

Новые псевдоструктуры: как рф пытается контролировать население временно оккупированных территорий

02:49 • 69136 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице

В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице

03:40 • 58496 просмотра
Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

04:33 • 57788 просмотра
публикации
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

07:26 • 28317 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

07:00 • 54417 просмотра
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

 • 122567 просмотра
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

 • 143467 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 140414 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

08:14 • 26 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

06:25 • 21484 просмотра
Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

04:33 • 57788 просмотра
Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

 • 76076 просмотра
"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

 • 99344 просмотра
Актуальное
Последнее уголовное дело спецпрокурора против Трампа прекратили

Последнее уголовное дело спецпрокурора против Трампа прекратили

Киев  •  УНН

 • 5760 просмотра

Read in English

Апелляционный суд США прекратил последнее федеральное уголовное дело против Дональда Трампа по хранению секретных документов. Дело закрыто с правом восстановления после завершения его второго президентского срока.

Суд США прекратил последнее федеральное уголовное дело против Дональда Трампа, в котором утверждалось, что избранный президент незаконно хранил секретные документы, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Апелляционный суд одобрил ходатайство о прекращении дела от специального прокурора Джека Смита во вторник.

Ранее, в понедельник, отдельное дело о том, что Трамп незаконно пытался отменить результаты выборов 2020 года, также было прекращено.

Смит, который был назначен генеральным прокурором Мэриком Гарландом для расследований в отношении Трампа, заявил в судебных документах, что он запросил увольнение из-за того, что Министерству юстиции было запрещено преследовать действующего президента, а не из-за чего-либо, имеющего отношение к сути дел.

Дела были отклонены с правом возобновить их ("without prejudice"), то есть обвинения могут быть повторно выдвинуты после того, как Трамп завершит свой второй президентский срок.

В своей просьбе прекратить дело о выборах Смит написал: "Этот результат не основан на сущности или силе дела против ответчика".

Трамп в обоих случаях не признал себя виновным.

Покинув свой пост, Трамп перешел на беспрецедентную для бывшего президента правовую территорию, став первым, кто столкнулся с уголовным процессом в суде и впоследствии был осужден по делу, связанному с выплатой актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

В начале года ему было предъявлено около 100 уголовных обвинений, связанных с двумя федеральными делами и другими.

Этим летом Верховный суд постановил, что бывший президент не может быть привлечен к ответственности за "официальные действия", совершенные во время его пребывания в должности, и Трамп выиграл выборы несколько месяцев спустя. Теперь почти все эти обвинения сняты, а дело, возбужденное прокуратурой Джорджии, сейчас приостановлено.

В деле в Джорджии, где Трампу также предъявлено обвинение в подрыве выборов, апелляционный суд рассматривает вопрос об отмене предыдущего решения, позволяющего окружному прокурору округа Фултон Фани Уиллис продолжать заниматься этим делом, несмотря на ее отношения с нанятым ею прокурором.

Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что федеральные дела были "пустыми и беззаконными, и их никогда не следовало возбуждать".

Трамп пообещал уволить Смита, как только он вступит в должность в январе. Смит, как сообщается, сказал, что планирует уйти в отставку в следующем году.

Прекращение рассмотрения дел знаменует конец длительной судебной эпопеи.

В деле о секретных документах Трампа обвиняли в хранении десятков конфиденциальных документов на его курорте во Флориде Мар-а-Лаго и препятствовании усилиям правительства по их возвращению.

Приговор в штате Нью-Йорк, связанный с выплатой Сторми Дэниелс, был отложен на неопределенный срок.

С тех пор, как Трамп был избран президентом в 2024 году, "его уголовные проблемы исчезли", сказал бывший федеральный прокурор Ниама Рахмани.

Советника Трампа обвинили в вымогательстве денег за "продвижение" кандидатов на должности в администрации26 нояб. 2024, 12:18 • 12208 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
ministerstvo-yustitsii-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство юстиции Соединенных Штатов Америки
verkhovnii-sud-soedinennikh-shtatovВерховный суд Соединенных Штатов
nyu-iork-shtatНью-Йорк (штат)
stormi-denielsСторми Дэниелс
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты