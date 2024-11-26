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Советника Трампа обвинили в вымогательстве денег за "продвижение" кандидатов на должности в администрации

Киев  •  УНН

 • 4737 просмотра

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Юридическая команда Трампа обнаружила, что Борис Эпштейн требовал ежемесячные выплаты от потенциальных назначенцев за их продвижение. Среди пострадавших - кандидат на должность министра финансов, которому предлагалось платить $30-40 тыс ежемесячно.

Юридическая команда новоизбранного президента США Дональда Трампа нашла доказательства того, что его главный советник требовал от потенциальных кандидатов гонорары за продвижение их на должности в новой администрации, пишет The New York Times со ссылкой на пять источников, передает УНН.

Детали

Речь идет о Борисе Эпштейне, который предлагал свою кандидатуру на должность специального представителя по урегулированию войны в Украине.

Как пишет WP, Трамп поручил провести внутреннее расследование в отношении Эпштейна. В отчете утверждается, что Эпштейн обращался к кандидатам, обещая адвокатирование перед президентом в случае регулярных выплат за консультации.

В частности, Эпштейн требовал деньги у Скотта Бессента, которого Трамп недавно выбрал своим кандидатом на должность министра финансов. Согласно обзору, Эпштейн встретился с Бессентом в феврале, в то время, когда было широко известно, что он заинтересован в должности министра финансов, и предложил от $30 000 до $40 000 в месяц за «продвижение» Бессента.

Бессент, как сообщается, отказался. Он также не принял участия в другой попытке Эпштейна, описанной в отчете, заставить его инвестировать в баскетбольную лигу три на три, но подыграл ему, чтобы не обидеть такую, казалось бы, влиятельную фигуру в мире Трампа, отмечает WP.

Затем, как сообщается, Бессент позвонил Эпштейну 14 ноября, чтобы узнать, не критикует ли тот перед людьми из окружения Трампа, говорится в обзоре. Эпштейн сказал Бессенту, что уже «слишком поздно» нанимать его на работу и что он «Борис Эпштейн», с руганью между этими двумя именами. Затем он предположил, что нанимал его для консультирования.

Вторым лицом, упомянутым в обзоре, был оборонный подрядчик, от которого Эпштейн требовал 100 000 долларов в месяц. В отчете говорится о том, что Эпштейн обрисовал свой собственный найм как «сделать или умереть» для перспектив этого человека, как указано в обзоре. Подрядчик не нанял Эпштейна и боится мести, говорится в отчете.

Документ заканчивается словами о том, что близость Эпштейна к господину Трампу должна быть «прекращена».

В своем заявлении, опубликованном в понедельник вечером, Эпштейн сказал: «Для меня большая честь работать на президента Трампа и с его командой. Эти фейковые заявления являются ложными и клеветническими и не будут отвлекать нас от того, чтобы сделать Америку снова великой».

На ситуацию отреагировал  уже и Дональд Трамп. Он заявил: «Думаю, каждый президент имеет вокруг себя людей, которые пытаются заработать на нем деньги на стороне. Это обидно, но такое случается. Но никто, кто работает на меня в любом качестве, не должен стремиться зарабатывать деньги». 

Добавим

Эпштейн родился в 1982 году в москве. В 1993 году его семья иммигрировала в США. Во время президентской кампании Трампа в 2016 году Эпштейн был старшим советником кампании. После Эпштейн стал специальным помощником в администрации Трампа.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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